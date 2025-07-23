ЗМІ: Макрон сьогодні зустрінеться з Мерцом у Берліні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу ввечері прийматиме президента Франції Емманюеля Макрона на вечері в Берліні, пише агенція DPA.

Це буде перший візит Макрона до Німеччини з моменту вступу на посаду уряду Мерца 6 травня.



За даними агенції, ключові теми порядку денного включають зусилля щодо зміцнення незалежності Європи від Сполучених Штатів та обговорення потенційного європейського ядерного щита – концепції, яку попередник Мерца Шольц, як повідомляється, розглядав з глибоким скептицизмом. Однак між двома сторонами залишаються ключові розбіжності. Париж наполягає на спільному європейському боргу для стимулювання оборонної промисловості континенту – пропозицію, яку Берлін відхиляє. Франція також підтримує подальше використання та просування ядерної енергії, тоді як Німеччина повністю відмовилася від неї.

Очікується, що основна увага буде приділена європейській конкурентоспроможності, безпеці та обороні, а також економічним та соціальним реформам. Вечеря відбудеться у Віллі Борзіг.

Всього через день після обрання на посаду канцлера Німеччини Мерц вирушив до Парижа, щоб сигналізувати про «новий початок» у франко-німецьких відносинах. Обидва лідери тепер прагнуть розвивати цей імпульс і поглиблювати співпрацю «на всіх рівнях».

Раніше у липні спочатку Макрон, а потім Мерц відвідали Британію з офіційними візитами.



