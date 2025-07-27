«Щоденний подвиг»: Зеленський привітав медиків із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав українських медиків із професійним святом.

«Сьогодні день сили, витримки й людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує. День медичних працівників України! Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей», – наголосив глава держави.

Зеленський каже, що лікарі здійснюють щоденний подвиг, піклуючись про здоров’я громадян.

«Щоденний подвиг. Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час. Вдячність за все, що ви робите для України», – додав Зеленський.

В Україні щороку 27 липня, згідно з указом президента від 13 червня 2023 року, відзначається День медичних працівників.