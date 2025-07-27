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«Щоденний подвиг»: Зеленський привітав медиків із професійним святом

Зеленський каже, що лікарі здійснюють щоденний подвиг, піклуючись про здоров’я громадян
Зеленський каже, що лікарі здійснюють щоденний подвиг, піклуючись про здоров’я громадян

Президент України Володимир Зеленський привітав українських медиків із професійним святом.

«Сьогодні день сили, витримки й людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує. День медичних працівників України! Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей», – наголосив глава держави.

Зеленський каже, що лікарі здійснюють щоденний подвиг, піклуючись про здоров’я громадян.

«Щоденний подвиг. Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час. Вдячність за все, що ви робите для України», – додав Зеленський.

В Україні щороку 27 липня, згідно з указом президента від 13 червня 2023 року, відзначається День медичних працівників.

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