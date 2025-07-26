Зеленський про дані розвідки: економічні втрати Росії від санкції «дійсно відчутні»

Президент Володимир Зеленський заслухав кілька доповідей від військових і розвідок протягом дня – про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Зокрема, він подякував Збройним силам, розвідці та Службі безпеки України за далекобійність: «кожен бачить, що українські дрони досягають цілей».





Також Служба зовнішньої розвідки, за словами голови держави, доповіла про ефективність санкцій проти Росії та повʼязаних із Росією осіб:

«Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього».

Крім того, Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони.

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«Доручив також урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами, – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні», – додав він.

14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити «жорстокі» мита проти Росії, якщо вона відмовиться піти на перемир’я з Україною протягом п’ятдесяти днів. Пізніше Білий дім роз’яснив, що мита також будуть запроваджені щодо товарів країн, які закуповують російську нафту.



