Reuters: індійська компанія постачала вибухівку до Росії, незважаючи на попередження США

Індійська компанія поставила в грудні до Росії вибухову речовину військового призначення на суму 1,4 мільйона доларів, згідно з даними індійської митниці, з якими ознайомилося агентство Reuters, незважаючи на погрози США запровадити санкції проти будь-якої організації, яка підтримує воєнні зусилля Росії в Україні.

Одна з російських компаній, зазначених як отримувачі цієї речовини, відомої як октоген, є виробником вибухових речовин «Промсинтез», який, за словами чиновника Служби безпеки України, має зв’язки з армією країни.

Чиновник повідомив, що в квітні Україна здійснила атаку безпілотника на завод, що належить «Промсинтезу». За даними Центру оборонної технічної інформації Пентагону та пов'язаних з ним програм оборонних досліджень, октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах, вибухових снарядах та пластикових вибухових речовинах для передових військових систем.





Уряд США визначив октоген як «критично важливий для воєнних зусиль Росії» та застеріг фінансові установи від сприяння будь-якому продажу цієї речовини Москві.



Про продаж октогену російським фірмам раніше не повідомлялося.



Російські виробники оборонної продукції протягом останніх кількох років цілодобово працювали, щоб підтримувати війну в Україні, яка посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в сусідню країну у 2022 році.



Індія, яка нещодавно налагодила тісніші зв'язки зі США, намагаючись збалансувати зростаючий вплив Китаю, не відмовилася від своїх давніх військових та економічних зв'язків з Москвою.



Торгівля Індії з Росією, особливо її закупівлі російської нафти, залишається стабільною, навіть попри те, що західні країни намагалися паралізувати воєнну економіку Росії санкціями.



Президент США Дональд Трамп раніше в липні погрожував запровадити 100% тариф на країни, якщо вони продовжуватимуть купувати російську сиру нафту.





Міністерство фінансів США має повноваження запроваджувати санкції проти тих, хто продає октоген та подібні речовини Росії, за словами трьох юристів з питань санкцій.

Reuters не має жодних ознак того, що поставки октогену порушували політику уряду Індії. Один індійський чиновник, обізнаний з поставками, заявив, що ця сполука має деяке обмежене цивільне застосування, окрім більш відомого військового використання.



Міністерство закордонних справ Індії заявило, що Індія здійснює експорт товарів подвійного використання, «враховуючи свої міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження та спираючись на свою надійну правову та регуляторну базу, яка включає цілісну оцінку відповідних критеріїв такого експорту».



Державний департамент США не коментував конкретні поставки, визначені Reuters, але заявив, що неодноразово повідомляв Індію, що компанії, які займаються військовим бізнесом, перебувають під загрозою санкцій. Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар.







