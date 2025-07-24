Білий дім: Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти РФ, але хоче особисто ухвалювати рішення

Президент США Дональд Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти РФ, але хоче особисто ухвалювати рішення, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Президент перебуває в тісному контакті зі своїми союзниками в Сенаті, зокрема з сенатором Ліндсі Гремом, щодо цього питання. Але президент завжди наголошував, що він є головнокомандувачем, і президентом не просто так. Він від самого початку був глибоко залучений у цей конфлікт, тому будь-які рішення щодо санкцій він хоче залишити за собою», – сказала на брифінгу Левітт.

Наприкінці червня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив,що президент США Дональд Трамп підтримав схвалення законопроєкту щодо санкцій проти Росії за торгівлю нафтою. За його словами, у питанні санкцій проти РФ є «великий прорив».

Однак, як зазначив Грем, ініційований ним законопроєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти Росії – остаточне рішення ухвалюватиме президент США.

Раніше Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Проєкт має підтримку і в Палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення. Документ досі не схвалили.

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14 липня президент США Дональд Трамп оголосивпро намір запровадити «жорстокі» мита проти Росії, якщо вона відмовиться піти на перемир’я з Україною протягом п’ятдесяти днів. Пізніше Білий дім роз’яснив, що мита також будуть запроваджені щодо товарів країн, які закуповують російську нафту.