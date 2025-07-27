Зеленський запровадив персональні санкції проти 53 фізичних і юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», йдеться у відповідному указі №554/2025 від 27 липня, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Як повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі Радіо Свобода, Україна «системно працює» над синхронізацією санкцій з міжнародними партнерами.-

«У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації – зокрема, компанії з РФ, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших. Структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК», – наголосив він.

За словами Власюка, близько 40% нових європейських санкційних цілей уже були раніше внесені до санкційного списку України, що свідчить про «ефективну координацію» підходів. Більше синхронізації – складніше обходити санкції.

«Ми продовжуємо роботу – Україна вже передала конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакета ЄС», – зазначив уповноважений президента.

Крім того, за інформацією Власюка, триває робота над санкціями у сфері матеріалів, критичних для російського ВПК.

«Застосовані обмеження щодо понад 90 російських компаній і осіб, пов’язаних із видобутком, переробкою та постачанням рідкісноземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу. Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і БПЛА. Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності РФ на полі бою», – підсумував він.

Президент Володимир Зеленський 27 червня увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу й інших учасників «Групи семи» на Росію й пов’язані держави.

За його словами, це рішення спрямоване на «максимально жорсткі наслідки для Російської Федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну».