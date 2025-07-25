«Голосів вистачить» – Веніславський про розгляд президентського законопроєкту щодо НАБУ та САП 31 липня

Народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада збереться 31 липня і матиме достатню кількість голосів для ухвалення президентського законопроєкту щодо НАБУ та САП. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Ніхто ні на ніякі канікули не йде. 90% роботи парламенту відбувається в комітетах. У тому числі і наш комітет нацбезпеки, оборони та розвідки працює. Я не думаю, що хтось поїхав відпочивати. Але з огляду на резонанс, на реакцію наших громадян і західних партнерів, я думаю, що всі з’їдуться і голосів точно вистачить», – сказав він.

За його словами, більшість народних депутатів «усвідомили помилку» і готові її виправити.

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«Я вам скажу, що настрої неоднозначні у фракції. Одні вважають, що рішення було абсолютно правильне, свідоме. Інші розуміють, що це була помилка, тому цю помилку треба виправляти. Переважна більшість розуміє, що це була дійсно така стратегічна помилка в плані і нашої парламентської діяльності, і зовнішньополітичній діяльності, і відносно реакції наших партнерів, реакції суспільства. Переважна більшість це зрозуміла і готова цю помилку виправляти шляхом голосування в наступний четвер», – каже Веніславський.

На запитання, чому він сам не голосував за законопроєкт №12414, Федір Веніславський відповів, що його позиція була «абсолютно свідомою».

«Я утримався абсолютно свідомо. Те, що відбулося того ж вечора, наступного вечора (акції протесту – ред.), і реакція наших західних партнерів – для мене це було цілком очевидно. Я прямо озвучував свої побоювання колегам, з якими спілкувався в парламенті, чим може завершитися таке голосування. Для мене це був абсолютно свідомий вибір», – сказав депутат.





Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що засідання парламенту щодо розгляду президентського законопроєкту щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» відбудеться 31 липня.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Того ж дня підписав документ, попри заклики ветувати законопроєкт. Закон набув чинності.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.