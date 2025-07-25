«Ми всі повинні чути людей» – Зеленський очікує, що Рада проголосує за новий законопроєкт щодо НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський очікує, що Верховна Рада проголосує за новий законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Найважливіше зараз – це те, що є законопроект. Він зареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося», – сказав він під час спілкування з журналістами.

Зеленський запропонував новий законопроєкт через запит з боку суспільства після низки протестів.

«Ми всі повинні чути людей. Я думаю, що це найголовніше. Тому що головний виклик – це війна. І найголовніше в цій війні – це єдність нашої держави. І дуже важливо не втратити єдність. Чути людей, мати діалог», – зазначив він.

Президент також визнав, що «треба було робити діалог» щодо законопроєкту № 12414 до підписання.

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Водночас президент каже, що в країні мають бути дійсно незалежні антикорупційні органи.

«Повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи. Але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість. Мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі», – сказав він.

За його словами, у новому законопроєкті є норми, що дозволяють захистити антикорупційні органи від російського впливу, зокрема регулярні перевірки на детекторі брехні.

«Мова, зокрема, про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів - це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії. Є пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. Всі правоохоронці і всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах», – пояснив президент.



24 липня у Верховній Раді був зареєстрований президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ і САП. Як припустив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, Рада проголосує за цей документ, ймовірно, наступного тижня.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Того ж дня підписав документ, попри заклики ветувати законопроєкт. Закон набув чинності.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

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Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.



