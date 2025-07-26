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Культура

«Нах*я мені система, що працює проти мене?». Лайка на плакатах протестувальників: за чи проти?

Деяких користувачів соцмереж збурили матюки на плакатах протестувальників
Деяких користувачів соцмереж збурили матюки на плакатах протестувальників

Протести через обмеження незалежності НАБУ і САП тривають четвертий день, а спостерігачі відзначають: українці, що вийшли на вулиці – це здебільшого молоді люди, які під час Революції гідности ще були дітьми, а на їхніх плакатах… багато лайки!

Чи це проблема? Коментатори розділилися у думках. Одні підтримують молодь «у праведному гніві» із відповідною лексикою, інші – виступають проти нормалізації нецензурної лексики, вважають це ознакою відсутності культури, а дехто бачить у цьому наслідування російської культури: мовляв, лайка українській мові не властива, її «імпортували» з російської.

  • У чому ж істина? І чи можливо її віднайти? Радіо Свобода наводить аргументи сторін, а також коментарі філологів про те, чи властиве українській мові використання нецензурної лексики і яка вона, справжня українська лайка.

Лайка на протестах – це нормально?

Одним із найпоширеніших гасел, які можна побачити на плакатах протестувальників по всій Україні, є цитата з пісні гурту «Жадан і собаки», яка звучить як «Нах*я мені система, що працює проти мене?». Сам цей факт натякає, що нецензурна лексика може бути частиною не лише масової, але і критично оціненої культури.

Зрештою, Сергій Жадан – один із найвідоміших і найтитулованіших українських літераторів, твори якого, як поетичні, так і прозові, рясніють словами, які заведено вважати нецензурними.

Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Київ, 24 липня 2025 року
Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Київ, 24 липня 2025 року

Але культура – це одне, а публічне використання лайки може бути іншим. Фахівець із мовної політики Тарас Марусик у коментарі Радіо Свобода каже, що нецензурна лексика у творах Жадана може бути цілком прийнятною, оскільки талановито змальовує атмосферу подій, і наводить як приклад одну з повістей Жадана.

«Дуже точно, скажімо так, по-мистецьки відтворено, фактично, життя Донбасу. Те, про що добре знає Сергій Жадан. І, власне, всі ці матюки, так, як мені здавалось, з мовного боку, були на місці... Думаю, що нове покоління, яке більше вже читало українського і української літератури сучасної, можливо, воно так не сприймає негативно ці матюки – як частину «русскогои міра», – каже Марусик, коментуючи те, чому на протестних плакатах так багато нецензурних слів.

Хоча і саме поняття нецензурної лексики сьогодні може вважатися застарілим, вважає письменник та перекладач Остап Українець. У коментарі виданню «Українська правда» він раніше сказав, що «такого кластера слів, який можна визначити як «мат» чи «нецензурщина», взагалі не існує і ніколи не існувало», – каже він.

Українець навіть додає, що попри фактичне існування статті Адміністративного кодексу про покарання за нецензурну лайку в громадських місцях, навіть вона не визначає, які саме слова вважаються лайливими, а «відповідальність за порушення цієї статті в нас відсутня як явище».

Щодо ж протестів за відновлення незалежності антикорупційних органів, то проблем із законом в його учасників через плакати із лайкою немає. Про такі випадки, принаймні, невідомо. А от невдоволення у соцмережах – є.

До прикладу, під постом ексміністра економіки Тимофія Милованова у фейсбуці «Матюкатись можна. Навіть вітається» десятки, якщо не сотні коментаторів висловлюються категорично проти.

Ось кілька таких коментарів:

«От це культура поведiнки, яка висвiтлює iнтелект. Дикуни».

«Дно пробите»

«А чого ми хотіли після «Путін ху*ло» і «Русского корабля іді на...»? За цей час виросла молодь, яка не лається матом, вона ним розмовляє. Часто чую спілкування 10-15 річних між собою і мені лячно».

Радіо Свобода не може підтвердити, чи стоять за подібними коментарями справжні люди, оскільки інформація на їхніх сторінка обмежена або прихована. Однак, саме такі коментарі рясніють у багатьох онлайн-обговореннях доцільності використання лайки на акціях проти обмеження незалежності НАБУ і САП.

Цей же сантимент озвучують і публічні особи, серед яких є політичні блогери із десятками тисяч підписників.

Марина Ставнійчук, голова комітету з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України та ексрадниця президента Віктора Януковича, загалом не прихильна до нинішніх протестів, і до лайки на плакатах – теж.

«Якщо російський мат – це символ і гасло мітингу, то це принижує наше суспільство, незалежно від благородності мети і завдань. Це ж очевидно. Це псевдокультура, яка навʼязана точно не думками про майбутнє України. Навпаки, це знівельовує і сьогодення, і майбутнє», – вважає юристка.

Наратив про те, що вульгарна лексика, яку використовують протестувальники для гасел – спільний для противників їх використання.

Проте журналістка і медіаменеджерка Теятна Трощинська навпаки вважає, що лайка на плакатах – «дотепні, смішні, хуліганські написи», які є це «найінтелігентнішим, найконструктивнішим способом висловлення агресії з урахуванням обставин».

Обігруючи п'яту статтю Конституції, активісти жартома кажуть, що «джерелом влади в Україні є люди з картонками»
Обігруючи п'яту статтю Конституції, активісти жартома кажуть, що «джерелом влади в Україні є люди з картонками»

Вже в окремому пості вона додає, що використання такої лексики на протестних акціях, до яких долучилися молоді люди і їхні батьки, є серед іншого і «діалогом поколінь, це передача досвіду без «нудільні».

«І це точно не час для моралізаторства. Моралізаторство вбиває нашу спільнодію. Я впевнена, що всі з них знають, що на залік краще не йти з картонкою з матюками. Щоби я не віддала, щоб мати змогу піти з сином на цю акцію. І хай би написав найгірші матюки», – завершила допис Трощинська, яка втратила свого 18-річного сина від онкозахворювання у 2023 році.

Письменниця Оксана Забужко виступила із поміркованою позицією. На відміну від інших пропонентів використання лайки у публічному просторі, коли «інакше думку не висловити», літераторка написала, що їй «матюки на картонках (особливо тупі й несмішні)» не подобаються, але це «результат війни».

«Вперше матюк в український публічний простір було винесено харківськими ультрас під час славетного маршу 30.03.2014 р. – це була мова нашого глуму над ворогом, мова «листа запорожців турецькому султану», яка в такому статусі й пішла ширитись, а після острова Зміїний навіть, певною мірою, героїзувалась, і нічого з цим наразі – поки йде гаряча війна – не вдієш... Після перемоги доведеться над тим думати, вживати заходів з очищення публічного мовлення, штрафувати і т.д.», – написала Забужко.

Щира українська лайка: яка вона?

Головний редактор видання «Главком» Микола Підвезяний у дописі на сторінці у фейсбуці звертається до літературної редакторки Ольги Васильєвої, щоб та «порадила розумній і красивій молоді, де шукати щось оригінальніше», ніж лайка, для висловлення свого обурення.

«Чи можна було б замінити ці брутально сформульовані вимоги та претензії якимись більш українськими відповідниками? Бо бачу, що в значної частини спостерігачів є відраза саме до цього явища», – питає Підвезяний, повертаючись до думки Васильєвої про те, що традиція лаятися – російська і нібито не властива українцям.

Сама Васильєва відповіла у коментарях посиланням на свій пост 2023 року, в якому вона пише, що слова, повʼязані з інтимним життям, справді «прасловʼянського походження, і їх реально шість штук + похідні. Ніхто не каже, що їх не було в українській мові. Утім, обсценні формули типу «йди на/х*й» і «й*б твою мать» – російського походження».

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Васильєва казала, що попри існування в українській лайки, її використання було нетиповим: «Українцям притаманно вживати прокльони. Вони бувають злі, а бувають добрі, смішні. Наприклад, злий прокльон – це «кров би тебе нагла залляла»: тобто, побажання померти не своєю смертю. Серед інших таких – «нужда б вас побила».

Як каже в коментарі Радіо Свобода експерт з мовних питань Тарас Марусик, все ж традиція використання лайки – російська: «Ця лексика є суттю характеру російського, агресивного. Ці матюки спрямовані були історично на агресію, на приниження іншої людини, зокрема навіть на колективне приниження».

Щодо ж етимології, то більшість із слів, які сьогодні вважаються нецензурними, існували ще до староукраїнської та староросійської мов, а отже, достеменно з’ясувати, чи є вони запозиченням з російської, неможливо, писав у 2018 році Остап Українець. Втім, існують історичні відомості, які підтверджують, що лайкою українці послуговувалися як мінімум з 13-го століття.

Як минув третій день протестів у Києві (фоторепортаж)
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Як минув третій день протестів у Києві (фоторепортаж)

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    Сашко Шевченко

    Приєднався до Радіо Свобода у січні 2020 року. Нині базуюсь у Празі (Чехія) і висвітлюю політичні, економічні та правозахисні теми. Раніше співпрацював із виданнями Hromadske.ua та «Детектор медіа». У червні 2019 року пройшов двотижневе стажування у команді data-журналістики The Guardian в Лондоні. Здобув ступінь магістра журналістики в університеті City (Лондон, Сполучене Королівство). Автор документального фільму про ромських біженців «В очах Бога ми всі – люди» (2023 рік)

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