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Україна

Чи матюкаються солов’ї? Нецензурна лексика в часи війни

Фото:UNIAN

На тлі російської агресії в Україні «напів легалізувались» деякі нецензурні слова та фрази, які активно використовуються офіційними представниками, ЗМІ та соцмережами. Проблема публічного вживання ненормативної лексикив дуже гостра – в ній є й ті, хто розуміє глибокі емоції народу, який протистоїть російській агресії, але є й мовні «пуристи», які вважають матюки чимось «імпортованим» з російської мови і не властивими для українського стилю спілкування... Радіо Свобода поспілкувалось з людьми, які по-різному дивляться на проблему нецензурної лайки та її вжитку.

Треба зауважити, що нецензурні слова легалізувались в медійному просторі не з лютого 2022 року, коли Росія вторглася до України. Ще раніше – з 2014 року – коли Москва анексувала Крим і розпочала гібридну війну на Донбасі, фанати харківського футбольного клубу «Металіст» запустили наспів «Путін х**ло!», який набув миттєвої популярності. Його співають активно і на акціях, і на стадіонах і на вечірках – причому не лише в Україні.

Але з початком відкритої широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика була ніби легалізована. Зокрема, відома фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному моря, який на вимогу здатися, яка пролунала з російського військового корабля – послав той корабель «нах*й».

Фраза ця стала крилатою, вона стала мемом, вона з’явилась в ЗМІ, на біл-бордах на вулицях українських міст та уздовж автострад. «Укрпошта» випустила марку з відісланим подалі російським кораблем, а українці масово носять футболки з фразою «Рускій воєнний корабль іді нах*й».

Біг-борд в Броварах Київської області під час війни. Березень 2022 року
Біг-борд в Броварах Київської області під час війни. Березень 2022 року

На деяких українських телеканалах під час війни можна було також побачити і відісланого подалі «руского солдата». Так само багато з’являється відео з фронтів, де лунає нецензурна лексика і в соцмережі та ЗМІ часто виставляють відео, де лайка «запікана».

«Можна зрозуміти, звичайно, емоції, які викликає війна, кров і вся мерзота, яка пов’язана із війною. Описати цю мерзоту в делікатних висловах – ну, практично не вдасться. Ми всі живемо в реальному світі, ми знаємо всі слова, хоча дуже часто вдаємо, що не знаємо», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода культуролог Тарас Возняк.

Можна зрозуміти емоції, які викликає війна, кров. Описати цю мерзоту в делікатних висловах не вдасться
Тарас Возняк

«Було би дуже смішно якби наш солдат, перед тим, як поцілити в свого ворога, написав би йому куртуазного листа в стилі: «Вибачте, шановний сере, я вважаю, що ви виконуєте щось недоброчесне і з огляду на це, а також виходячи з потреб українського народу, – я у вас буду стріляти…» Насправді наш воїн думає так: «Ах ти ж, зараза, – тут «зараза» можна замінити й іншим словом! – і без жодних сумнівів натискає на курок», – пояснює Возняк.

Співачка Анжеліка Рудницька каже, що сплеск нецензурної лексики саме й притаманний часам війни і це є також певним зняттям стресу.

«Я перший раз потрапила на фронт влітку 2014 року і от тоді я вперше в своєму житті за декілька днів я почула більше кількість матюків ніж за все своє попереднє життя. Звісно, воно мені дуже різало вухо як людині, яка до цього мало чула матюків», – пригадує в інтерв’ю Рудницька.

Поштові марки України «Русскій воєнний корабль... ВСЬО!», які присвячені знищенню російського крейсера «Москва», який пропонував здатися захисникам острова Зміїний, і по якому українські військові завдали ракетного удару 13 квітня. Київ, 23 травня 2022 року
Поштові марки України «Русскій воєнний корабль... ВСЬО!», які присвячені знищенню російського крейсера «Москва», який пропонував здатися захисникам острова Зміїний, і по якому українські військові завдали ракетного удару 13 квітня. Київ, 23 травня 2022 року

«Але я розумію, коли людина перебуває в стресі, коли потрібно миттєво вилити емоцію – то вульгарне, нецензурне слово дає можливість людині викинути з себе агресію… Тому краще хай люди матюкаються, аніж займаються самострілами, самогубствами. Бо людина не народжена для війни, вона не готова бачити кожного дня шалену кількість смертей і таке інше. І, як я зараз розумію, – це захисна реакція організму на такий надпотужний стрес. І якщо матюк закриває цей стрес – то я готова на це заплющити очі», – каже Радіо Свобода співачка.

Коли людина перебуває в стресі, коли потрібно миттєво вилити емоцію – то вульгарне, нецензурне слово дає можливість викинути з себе агресію
Анжеліка Рудницька

Певне легалізація – чи напів легалізація – нецензурної лексики в Україні в час війни виклала інтерес навіть міжнародних ЗМІ. Так, британська газета The Guardian підмітила, відхил від мовник «традиційних цінностей» відбувався в Україні в часи загрози її суверенітету. Натомість в Росії навпаки політичне «почвєннічєство», «рускомірство» закликає до заборон нецензурної лексики. І в цьому відмінність між цензурованою, штучно рафінованою Росією та Україною. В Україні, веде британський часопис, емоції справжні, щирі і глибші.

В Україні в часи війни також верховний головнокомандувач носить фліс кольору хакі, а керманич у Кремлі – костюм з краваткою, в Росії також в ЗМі навіть заборонено саме слово «війна» – а вживається лише офіційне евфемістичне означення «Спеціальна військова операція». Тобто, на думку газети, Україна більш наближена до реального життя.

Опоненти легалізації

Треба сказати, що не в усьому в Україні існує одностайність щодо певної легалізації в публічному просторі і ЗМІ нецензурної лексики – нехай і на адресу ворога.

Аргумент тут такий: українська мова і милозвучною, мелодійною, солов’їною, а солов’ї не матюкаються.

«Мабуть чогось такого подібного в цілому світі немає. Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що», – написала в соцмережах відома українська поетеса і письменниця Ліна Костенко.

Кількома тижнями після початку нинішньої російської агресії в Україні набула розголосу скарга до Комісії з журналістської етики (КЖЕ) від приватного скаржника, який нарікав на плашку на телеекрані одного з каналів зі словами: «Рускій солдат, іді на х*й». Заявник вважав, то у такий спосіб телеканал порушив етичні і моральні норми, прийняті в українському суспільстві.

«Зокрема, використання брудних, похабних лайливих слів та висловів, характерних для представників московії, які називають їх «матьорщіна», неприпустимо», – писав у скарзі Сергій Гордишев.

КСЖ відповіла, що з огляду на воєнний стан та на те, що українські медів зараз перебувають у напруженому робочому режимі, наживо висвітлюючи російську воєнну агресію в Україні, Комісія вирішила не звертатися до каналу за його думкою щодо скарги – тобто фактично підтримала медійників.

Стоп-кадр з програми П’ятого каналу, з титром, який вказує дорогу російському солдату. Проти цього була скарга в Комісію журналістської етики, яка підтримала медійників в час війни
Стоп-кадр з програми П’ятого каналу, з титром, який вказує дорогу російському солдату. Проти цього була скарга в Комісію журналістської етики, яка підтримала медійників в час війни

Так само резонансною була дискусія: як у випадку з російським кораблем правильно писати – окремо («на х*й») чи разом («нах*й»). Порадившись, лінгвісти вирішили – разом, бо це радше «позначає напрямок руху».

Також серед аргументів опонентів і такий: матюки – в нині відомій формі – переважно мають російське, а не традиційно українське походження і тому, мовляв, не варто з Росією воювати російською зброєю.

«Це якесь неподобство – що відбувається нині з лайкою. Почитайте українську класичну літературу. Максимально, куди могли послати – це сказати «Йди у сраку!». Максимальним прокляттям було: «Щоб ти здох! В українську мову занесли російські матюки, де все так чи інакше крутиться довкола статевих органів», – пояснює один празький культуролог і письменниця, яка попросила не називати її імені через чутливість теми.

Нам треба ті українські слова й ідіоми використовувати більш широко. Бо зараз є запит на все українське, включно і на лайливі мовні конструкції
Анжеліка Рудницька

«Так, в нас, українців, є своя лайка! Вона інша і вона дуже смачна і соковита, але вона в нас відійшла на другий-третій план. Люди її менше знають і менше використовують, – каже в інтерв’ю співачка Рудницька. – Цікаво, що коли людину посилають на три літери – то вона менше ображається, аніж коли їй сказати, наприклад: «А що ти такий пихатий?!» От саме «пихатий» якась частина людей сприйме як страшенну образу і починають дутися… Нам треба ті українські слова й ідіоми використовувати більш широко. Бо зараз є запит на все українське, включно і такі лайливі мовні конструкції».

Навіть ті, хто розуміє нинішній спалах вживання нецезурних слів через війну і озлобленість на адресу російського агресора, кажуть, що, можливо, з біл-бордів варто було б усунути матюки – бо на них дивляться діти.

«Мені не дуже приємно, коли в містах вішають біг-борди і сіті-лайти з нецензурщиною. Все ж таки діти формуються і вони це бачать і я б не хотіла, щоб матюк ставав для дітей повсякденним життям. І тут питання не в українській мові, а просто в загальній культурі. Навіть якби ми англійською послуговувались, я б теж не хотіла, щоб були матюки», – каже Рудницька Радіо Свобода.

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«Можна зрозуміти»

Для декого – як от для письменника Леся Подерев’янського, який споконвіку – ще задовго до війни – послуговувався у творчості нецензурною лексикою – нинішні часи не є чимось винятковим.

«Для мене не існує поділу між цензурною і нецензурною лексикою. Для мене – вся лексика цензурна! Я взагалі не бачу тут проблеми! Колись хтось сказав: От дивно якось виходить, що слова «жопа» немає, а жопа ж є… Так само можна сказати, що х*й є, а слова «х*й» нема. Ну, це ж дурниці!» – каже Подерев’янський в інтерв’ю.

Кожна мова розвивається і зафіксувати мову на рівні 19-го сторіччя чи на рівні Пантелеймона Куліша не вдасться
Тарас Возняк

Нинішній етап певної легалізації нецензурної лексики переживали раніше й інші мови. Культуролог Тарас Возняк наводить приклад французької мови, яку «онароднив» письменник Гюстав Флобер у 19-му столітті. Чи те, який вплив на англійську мову зробив Джеймс Джойс на початку 20-го століття, наблизивши її до мас…

«Кожна мова розвивається і зафіксувати мову на рівні 19-го сторіччя чи на рівні Пантелеймона Куліша не вдасться. Зміни мови відбувалися і з англійською, і з французькою мовами й іншими, – каже Возняк. – Перебільшувати використання цих слів і перетворювати їх на постійно вживані – звісно, не потрібно. Тим більше, що для кожного випадку, для кожної соціальної верстви характерна та чи інша мова. Одна мова – для дипломатів, інша мова – для священників, ще інша – для грузчиків».

«Хоче чи не хоче там якийсь філолог змінити цю мовну реальність – її вже не зміниш! Вона вже стала національною міфологією. Фраза про «рускій корабль» залишиться в історії України безвідносно до того, хто і що про це думає», – додає Тарас Возняк в інтерв’ю.

Дорожній вказівник для російських окупаційних військ, виставлений концерном «Укравтодор» на тендер для збору коштів на благодійні цілі. Початок червня 2022 року
Дорожній вказівник для російських окупаційних військ, виставлений концерном «Укравтодор» на тендер для збору коштів на благодійні цілі. Початок червня 2022 року

Щодо «солов’ї не матюкаються», – то тут культуролог Возняк вдається до узагальнення.

«Ну, це просто смішно! Смішно, звичайно! По-перше, солов’ї не крадуть. Солов’ї не займаються корупцією. Солов’ї не хамлять, солов’ї не підрізають на дорозі. Солов’ї у дитинстві ніколи не зривали яблук у сусідньому саду… Все це неправда! Не треба робити замки з зефіру з України. Україна – це жива країна, з усіма плюсами і мінусами. Причому плюсів у нас виявилось навіть більше, аніж ми підозрювали. І те, що ми можемо емоційно висловити якусь думку – це є плюсом», – пояснює він.

Фраза про «рускій корабль» залишиться в історії України безвідносно до того, хто і що про це думає
Тарас Возняк

Співрозмовники Радіо Свобода наголошують, що війна винесла на поверхню глибокі емоції і вони – після перемоги України – вляжуться, унормалізуються. Але та ж фраза про «рускій корабль» залишиться в історії. А сам запальна дискусія про мову під час війни свідчить радше про нормальність українського суспільства – не дивлячись на важчі воєнні часи.

«Ми вже деякі слова зараз не сприймаємо як матюки і їдемо вдовж дороги, дивимося на біг-борги і думаємо: ну, є як є! Це є частина нашого воєнного життя. Але ми сподіваємось, що як тільки закінчиться війна, ми одразу станемо ідеальними, кращими, радісними, щасливими, духовними і не матюкливими, – пояснює, сміючись, Анжеліка Рудницька. – Але це нормально, коли ми дискутуємо про те, як ми говоримо, які ми переживаємо емоції, – це ознака здоровості суспільства, яке веде діалог. Коли суспільство дискує – це прекрасно, в цьому нічого погано немає».

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

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