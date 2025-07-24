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Як минув третій день протестів у Києві (фоторепортаж)

Третій день поспіль в українських містах громадяни виходять на протести проти закону, ухваленого Радою та підписаного президентом, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Що відбувалося сьогодні на площі Франка у Києві – у фоторепортажі.

Третій день поспіль кияни зібралися на протест біля театру імені Франка у Києві
1 Третій день поспіль кияни зібралися на протест біля театру імені Франка у Києві
Протести у Києві та інших містах України розпочалися проти ухваленого Верховною Радою 22 липня й того ж дня підписаного президентом Володимиром Зеленським закону №12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП
2 Протести у Києві та інших містах України розпочалися проти ухваленого Верховною Радою 22 липня й того ж дня підписаного президентом Володимиром Зеленським закону №12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП
23 липня президент України Зеленський анонсував новий законопроєкт у відповідь на критику змін щодо НАБУ і САП: «Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно»
3 23 липня президент України Зеленський анонсував новий законопроєкт у відповідь на критику змін щодо НАБУ і САП: «Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно»
Уже 24 липня на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», ініційований Володимиром Зеленським. Президент заявив, що його новий законопроєкт щодо НАБУ і САП – «те, що обіцяв для справедливості»
4 Уже 24 липня на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», ініційований Володимиром Зеленським. Президент заявив, що його новий законопроєкт щодо НАБУ і САП – «те, що обіцяв для справедливості»
Попри останні заяви у центрі Києва зібралися сотні людей. Один з учасників акції розповів кореспонденту Радіо Свобода, що мав сумнів, чи відбудеться сьогодні протест, але вирішив прийти, тому що «важливо дотиснути і не відступити». «Останній законопроєкт я сприйняв, як кинуту кістку, аби ми втомилися, аби ми забули для чого тут зібралися і подумали, що вже усе досягнуто», – каже Богдан
5 Попри останні заяви у центрі Києва зібралися сотні людей. Один з учасників акції розповів кореспонденту Радіо Свобода, що мав сумнів, чи відбудеться сьогодні протест, але вирішив прийти, тому що «важливо дотиснути і не відступити».

«Останній законопроєкт я сприйняв, як кинуту кістку, аби ми втомилися, аби ми забули для чого тут зібралися і подумали, що вже усе досягнуто», – каже Богдан
«Сьогоднішній протест – це не тільки про НАБУ і САП, це запит громадянського суспільства на справедливість», – вважає ветеран та учасник акції Іван (на фото по центру)
6 «Сьогоднішній протест – це не тільки про НАБУ і САП, це запит громадянського суспільства на справедливість», – вважає ветеран та учасник акції Іван (на фото по центру)
«Це дуже небезпечна ситуація. Я не знаю, чим керувалося керівництво країни з позиції національної безпеки, ухвалюючи такий закон. Це небезпечно, але заплющувати очі і казати, що «війна, ми нічого не робимо в тилу» також ми не будемо», – додає Іван
7 «Це дуже небезпечна ситуація. Я не знаю, чим керувалося керівництво країни з позиції національної безпеки, ухвалюючи такий закон. Це небезпечно, але заплющувати очі і казати, що «війна, ми нічого не робимо в тилу» також ми не будемо», – додає Іван
Ветеран війни на акції протесту біля театру імені Франка
8 Ветеран війни на акції протесту біля театру імені Франка
«Сьогодні я уособлюю нашу владу», – каже учасниця акції Віталіна. «У мене достатньо екстравагантний вигляд і я б хотіла, щоб влада бачила, який вона має вигляд в очах цих людей», – додає вона
9 «Сьогодні я уособлюю нашу владу», – каже учасниця акції Віталіна. «У мене достатньо екстравагантний вигляд і я б хотіла, щоб влада бачила, який вона має вигляд в очах цих людей», – додає вона
Багато учасників акції прийшли на протест з домашніми улюбленцями
10 Багато учасників акції прийшли на протест з домашніми улюбленцями
Учасники акції протесту на площі Івана Франка у Києві
11 Учасники акції протесту на площі Івана Франка у Києві
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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