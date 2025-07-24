Третій день поспіль в українських містах громадяни виходять на протести проти закону, ухваленого Радою та підписаного президентом, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Що відбувалося сьогодні на площі Франка у Києві – у фоторепортажі.
Третій день поспіль в українських містах громадяни виходять на протести проти закону, ухваленого Радою та підписаного президентом, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Що відбувалося сьогодні на площі Франка у Києві – у фоторепортажі.
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