5 Попри останні заяви у центрі Києва зібралися сотні людей. Один з учасників акції розповів кореспонденту Радіо Свобода, що мав сумнів, чи відбудеться сьогодні протест, але вирішив прийти, тому що «важливо дотиснути і не відступити».



«Останній законопроєкт я сприйняв, як кинуту кістку, аби ми втомилися, аби ми забули для чого тут зібралися і подумали, що вже усе досягнуто», – каже Богдан