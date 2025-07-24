Зеленський заявив, що його новий законопроєкт щодо НАБУ і САП – «те, що обіцяв для справедливості»

Президент України Володимир Зеленський назвав поданий ним до Верховної Ради законопроєкт №13533, який стосується роботи антикорупційних органів, – «тим, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів».

За словами глави держави, документ, підготовлений після масових протестів проти підписаного самим Зеленським 22 липня закону №12414, містить «повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів», а також «реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання».

«Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ та САП. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. І, звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі», – вказав Зеленський у вечірньому відеозверненні 24 липня.

Раніше 24 липня на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом України до Верховної Ради як невідкладний. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414. «За» проголосували 263 народні депутати.

Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав документ як закон.

Раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.