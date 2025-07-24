Качка розповів єврокомісарці Кос про новий законопроєкт Зеленського щодо НАБУ та САП

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вдруге цього тижня обговорив із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос ситуацію, яка склалася навколо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через ухвалення Верховною Радою і підписання президентом України Володимиром Зеленським закону №12414.

«Поінформував Марту Кос про новий законопроєкт, схвалений Володимиром Зеленським, спрямований на забезпечення незалежності НАБУ та САП. Законопроєкт враховує занепокоєння експертної та міжнародної спільноти. Україна залишається відкритою до діалогу з громадянським суспільством та партнерами на своєму європейському шляху. Підтвердив непохитну відданість України інтеграції в ЄС та боротьбі з корупцією – поза будь-якими сумнівами», – написав урядовець у мережі Х увечері 24 липня.

Раніше цього ж дня на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом України до Верховної Ради як невідкладний. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414. «За» проголосували 263 народні депутати.

Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав документ як закон.

Раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.



