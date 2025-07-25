Кривонос закликав не втручатися в роботу НАБУ до завершення дії закону, який викликав протести

Голова Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос у коментарі Радіо Свобода закликав Офіс генерального прокурора утриматися від втручання у справи НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до 31 липня.

Попередньо, саме тоді народні депутати мають розглянути новий невідкладний законопроєкт від президента, який відновить незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У коментарі Радіо Свобода Семен Кривонос повідомив, що станом на момент запису інтерв’ю тиску на НАБУ зі сторони Офісу генпрокурора не здійснювалося.

«Станом на зараз подібних дій з боку генерального прокурора не відбувалося. Тобто нам не надходило – ні НАБУ, ні САП – жодного письмового документа з вимогою надати для ознайомлення якусь справу НАБУ», – заявив Кривонос.





Тим не менш, каже очільник відомства, якщо якась зі справ НАБУ змінить підслідність чи відбудуться інші дії зі сторони Офісу генпрокурора, антикорупційне відомство про це повідомить:

«Я висловлюю сподівання і закликаю не робити таких кроків до 31 липня. Я сподіваюся, що такі кроки не будуть зроблені, а якщо це відбудеться, ми відразу поінформуємо про це українське суспільство».

Кривонос звернув увагу на те, що в найбільш чутливих провадженнях головним прокурором виступає саме керівник САП – щоб забезпечити максимальний рівень конфіденційності, зокрема, щодо викривачів чи слідчих дій.

За його словами, усунення керівника САП із таких справ може поставити під загрозу ці розслідування.

«Ці 10 днів, два тижні – вони є дуже ризикованими для нас і дуже шкодять процесу розслідування, оскільки прокурор САП не може призначити групу і визначити себе старшим прокурором», – зазначив Кривонос у коментарі програмі «Свобода Live».





Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Того ж дня підписав документ, попри заклики ветувати законопроєкт. Закон набув чинності.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



