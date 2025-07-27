Зеленський розповів фон дер Ляєн, що підписав закони, необхідні для отримання допомоги

Президент України Володимир Зеленський повідомив у розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, що підписав закони про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та факторинг. Ці документи є в переліку вимог для надання фінансової допомоги ЄС за ініціативою Ukraine Facility.

Про це сам Зеленський повідомив 27 липня за підсумками телефонної розмови.

«Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня. Поінформував, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility. Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів», – вказав глава держави в телеграмі.

Законопроєкт №12374-д, який стосується реформування АРМА, Верховна Рада ухвалила 18 червня. 15 липня документ був підписаний головою парламенту та переданий главі держави, 27 липня повернутий до Верховної Ради з підписом президента України.