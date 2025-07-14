У ДБР прокоментували стягнення в дохід держави 2,6 млрд гривень з онлайн-казино Pin-Up

Суд стягнув з онлайн-казино Pin-Up 2,6 мільярда гривень у рамках спеціальної конфіскації – про це розповів начальник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець в ефірі телемарафону 14 липня.

«Кейс Pin-Up дуже знаковий для нашої держави, адже в результаті вироку наприкінці минулого тижня держава отримала можливість отримати ці кошти, здобуті в результаті злочину бенефіціарами, особами дотичними до казино Pin-Up, і розпоряджатися ними… Найбільш ефективним способом є саме спеціальна конфіскація на підставі вироку», – сказав він.

За словами Мірковця, це найбільша сума, до якої застосували спеціальну конфіскацію за період повномасштабної війни.





«Що таке 2,6 мільярда гривень (якщо бути точним, 2 мільярда 607 мільйонів 717 тисяч)? Це 26 тисяч заробітних місячних плат для наших військовослужбовців. Тобто за цю суму ми можемо платити заробітну плату в бойових умовах п’яти повним дієздатним бригадам», – порівняв співробітник ДБР.

Також, за його словами, залежно від комплектації за ці кошти можна придбати від 70 до 120 тисяч дронів.

Минулого тижня ДБР повідомило про рішення Шевченківського суду стягнути в дохід держави 2,6 мільярда гривень онлайн-казино Pin-Up та понад 200 мільйонів гривень відсотків від управління арештованими коштами.





Також суд суд затвердив угоду між прокурором та директором казино, якого звинувачували в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, участі в злочинній організації, ухиленні від сплати податків та службовому підробленні. Фігуранта засудили на п’ять років зі звільненням від відбування покарання на три роки.

У лютому ДБР повідомило про затримання директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Його підозрювали в пособництві державі-агресору.

Компанія раніше відкидала звинувачення, назвавши їх «необґрунтованими та не підкріпленими доказами».

У грудні 2024 року прокурори повідомили про підозру п’ятьом особам – організаторам онлайн-казино, власниками яких є громадяни РФ, у пособництві державі-агресору. Було заарештовано і передано в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень на рахунках товариств, які займаються організацією діяльності онлайн-казино.