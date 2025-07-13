Прокуратура повідомила, чому киянин, раніше ув’язнений за збут наркотиків, зараз на волі

Фігурант резонансної справи про збут наркотиків вийшов на волю після скасування його вироку у Верховному суді – про це заявила Київська міська прокуратура 13 липня.

Таким чином відомство прокоментувало інформацію в соцмережах про те, що «киянин, засуджений за збут наркотиків, перебуває на волі».

Прокуратура вказує на те, що Бориспільський міський районний суд засудив фігуранта до п’яти років ув’язнення за зберігання та збут наркотиків в 2022 році. Апеляція залишила рішення чинним.

«Однак Верховний Суд касаційну скаргу захисників 51-річного засудженого задовольнив частково, вирок Бориспільського міськрайонного суду скасував, справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції. Наразі її розгляд триває», – йдеться в повідомленні.





Водночас Бориспільський міський суд під час нового розгляду не підтримав позицію прокурорів про взяття обвинуваченого під варту і натомість застосував домашній арешт. Апеляційна інстанція не задовольнила скаргу обвинувачення на це рішення:

«Вже на засіданні 16.06.2025 суд відмовив прокурору у застосуванні до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Бориспільським міськрайонним судом Київської області наступне судове засідання призначено на 23.07.2025 року».

Також на розгляді Печерського суду Києва перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням цього ж чоловіка в збуті наркотиків та незаконному поводженні з боєприпасами. Прокуратура додає, що суд, починаючи з 2022 року, неодноразово зменшував розмір визначеної застави з майже 4 мільйонів до 1 мільйона гривень, яку обвинувачений зрештою сплатив.

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«Прокурори подали апеляційну скаргу на ухвалу суду в частині зменшення суми застави. Розгляд справи призначено на 28.07.2025 року», – зазначає відомство.

Пресслужба не називає імені фігуранта справ, але обставини та повідомлення в медіа вказують на Юрія Чернецького. В 2023 році апеляційний суд затвердив його вирок – п’ять років ув’язнення за збут кокаїну.

13 липня в соцмережах з’явилася повідомлення про те, що Чернецький перебуває на волі. Його публічних коментарів щодо цієї інформації та суті обвинувачення немає. У вересні 2024 року Чернецький заявляв у соцмережах, що перебуває під вартою протягом трьох років нібито без винесення вироку.