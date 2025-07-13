Комісія з обрання директора БЕБ анонсувала засідання для розгляду матеріалів від уряду

Конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки проведе офіційне засідання 14 липня – про це комісія повідомила в неділю.

«На засіданні Комісія планує розглянути матеріали, отримані від Кабінету Міністрів України, та інші запити», – йдеться в повідомленні.

Засідання почнеться о 9 ранку в понеділок, планується пряма трансляція.

8 липня Олександр Цивінський, який виграв конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки, назвав рішення Кабінету міністрів відхилити його кандидатуру таким, що «не відповідає закону».

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Перед тим Кабмін повідомив, що розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕБ, а також вивчив додаткові матеріали, «надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки».

Уряд запропонував комісії «подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

24 червня конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила передати на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста – Олександра Цивінського.

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Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. За повідомленнями в медіа, під час відбору комісія звернула увагу на лист від Служби безпеки, за яким Цивінський, поміж інших кандидатів, нібито має родичів у Росії. Зокрема, там нібито живе його батько. Під час слухань Цивінський розповів, що з батьком не спілкується.

У коментарі Суспільному 8 липня він сказав, що його «батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні». Він також зазначив, що 10 років взагалі не спілкується з батьком.

Кабінет міністрів мав призначити поданого комісією кандидата головою БЕБ протягом 10 днів із отримання подання.