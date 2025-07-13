Поліція застрелила чоловіка, який підірвав гранату на Київщині, серед правоохоронців є поранені

Житель Київської області підірвав гранату й був застрелений на місці події, повідомляє Національна поліція 13 липня.

За повідомленням, увечері напередодні до поліції звернулася 18-річна дівчина з села Михайлівка-Рубежівка, повідомивши, що батько погрожує їй та родині гранатою та вогнепальною зброєю. На місце прибули поліцейські Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці.

«Правоохоронці зайшли до будинку, та в цей час кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських. Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події», – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок вибуху гранати п’ятеро співробітників поліції зазнали осколкових поранень, додає пресслужба. Потерпілих доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Поліція зазначає, що під час обшуку в будинку виявили та вилучили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж. Правоохоронці відкрили кримінальну справу про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

На місці події продовжують працювати співробітники Державного бюро розслідувань, додає поліція. Саме ДБР не коментувало подію.

У квітні 20245 року один поліцейський загинув, ще троє зазнали поранень через підрив гранати у Вознесенську на Миколаївщині.