Вбивство у Києві 8 липня: підозрюваний намагався втекти, його затримали в Одесі – поліція

Вранці 8 липня у Деснянському районі в Києві застрелили чоловіка у власному авто, підозрюваним виявився іноземець, його затримали, повідомила пресслужба столичної поліції.

У Деснянському районі Києва зранку 8 липня невідомий застрелив чоловіка у власному авто. Підозрюваним виявився іноземець, його затримали.

Відомо, що правоохоронці з’ясували, потерпілий – 48-річний місцевий мешканець, знаходився у салоні мікроавтобуса, як в цей час до нього підійшов невідомий та двічі вистрелив зі зброї в його сторону, після чого втік. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці події.

«За результатами спецоперації ми розшукали та вилучили ймовірне знаряддя злочину, якого зловмисник позбувся. Підозрюваний використовував засоби маскування та в той же день виїхав до Одеси, фігуранта затримали у готелі. Ним виявився 41-річний іноземець», – зазначив начальник кримінальної поліції Києва Андрій Гарастюк.

Правоохоронці уточнили, що слідчі Деснянського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене на замовлення.

«Наразі зловмисник перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення», – підсумували у пресслужбі.

Раніше стало відомо, що вранці 8 липня в Києві застрелили чоловіка. Правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в Деснянському районі близько 7 ранку. Попередньо зʼясували, що до припаркованого на вулиці автомобіля, в якому перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік.