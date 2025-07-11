У ДТП за участі маршрутки в Києві постраждали 12 людей – поліція

12 людей, зокрема одна дитина, постраждали внаслідок ДТП за участю маршрутки в Дніпровському районі Києва, повідомила 11 липня місцева поліція.

«Автопригода відбулась сьогодні близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці. Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції і скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в поліції, у постраждалих – переважно переломи, садна і забої.

Розслідування триває, кримінальне провадження почали за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».