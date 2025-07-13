Поліція: вбивцями полковника СБУ в Києві виявилися двоє іноземців

Вбивцями полковника СБУ Івана Воронича у Києві виявились двоє іноземців, йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.

«Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено причетних до скоєння злочину – ними виявилися чоловік і жінка, громадяни іншої країни», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, що «зловмисники отримали завдання вбити полковника СБУ від ворожої спецслужби, їм передали інформацію про локацію, де знаходилася зброя».

«Оскільки під час затримання підозрювані намагалися відбиватися, їх ліквідували», – підсумували у Нацполіції.

Раніше 10 липня Національна поліція повідомила про стрілянину в Голосіївському районі Києва. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

Згодом Cлужба безпеки України підтвердила загибель свого співробітника у Києві. Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі СБУ, за фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження.

У неділю, 13 липня, стало відомо, що під час проведення спецоперації співробітники СБУ ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ Івана Воронича в Києві. Спецоперацією з пошуку вбивць полковника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.