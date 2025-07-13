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Поліція: вбивцями полковника СБУ в Києві виявилися двоє іноземців

За даними правоохоронців, що «зловмисники отримали завдання вбити полковника СБУ від ворожої спецслужби, їм передали інформацію про локацію, де знаходилася зброя»
За даними правоохоронців, що «зловмисники отримали завдання вбити полковника СБУ від ворожої спецслужби, їм передали інформацію про локацію, де знаходилася зброя»

Вбивцями полковника СБУ Івана Воронича у Києві виявились двоє іноземців, йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.

«Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено причетних до скоєння злочину – ними виявилися чоловік і жінка, громадяни іншої країни», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, що «зловмисники отримали завдання вбити полковника СБУ від ворожої спецслужби, їм передали інформацію про локацію, де знаходилася зброя».

«Оскільки під час затримання підозрювані намагалися відбиватися, їх ліквідували», – підсумували у Нацполіції.

Раніше 10 липня Національна поліція повідомила про стрілянину в Голосіївському районі Києва. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

Згодом Cлужба безпеки України підтвердила загибель свого співробітника у Києві. Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі СБУ, за фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження.

У неділю, 13 липня, стало відомо, що під час проведення спецоперації співробітники СБУ ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ Івана Воронича в Києві. Спецоперацією з пошуку вбивць полковника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

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