У ВР не змогли показати документ, яким закрили доступ журналістів до парламенту – «Схеми»

Апарат Верховної Ради на запит «Схем» (Радіо Свобода) не надав документ, на підставі якого журналістам обмежили доступ до парламенту та висвітлення роботи народних депутатів. У Раді пояснили це тим, що такий документ «не створений», а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив більше часу, щоб «уточнити це питання». Про закритість Верховної Ради «Схеми» розповідають у спецрепортажі «Що приховують депутати?».

«Cхеми» звернулись із запитом до Верховної Ради із проханням надати копії документів або рішень, на підставі яких починаючи з 2022 року ЗМІ обмежили доступ до пленарних засідань, кулуарів, комітетів, тощо.

В Апараті ВР у відповідь спочатку продовжили розгляд запиту на 20 днів у звʼязку з «потребою пошуку інформації» та її великим обсягом, а згодом повідомили, що документ, який містив би інформацію щодо вичерпного переліку всіх обмежень, «не створений» та «не перебуває у його володінні», а може бути отриманий «лише шляхом узагальнення» та «аналітичної обробки даних».

Окремо «Схеми» також звернулися по коментар до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він попросив час, щоб «це уточнити».

«Я уточню, тому що це ж все приймалося ще в період, коли запроваджувався воєнний стан. І з того часу ми дуже активно співпрацюємо з нашими спецслужбами, які постійно надсилають нам всі свої повідомлення про те, що є і небезпека, і парламент є центром прийняття рішень», – сказав Стефанчук.

Водночас він повідомив: «як тільки ця небезпека спаде, я отримаю перші листи, що такої небезпеки немає, ми повернемо і відновимо всі речі, як вони циркулювали завжди в парламенті».

З початку повномасштабного вторгнення РФ до України, журналісти не мають доступу до будівлі Верховної Ради.

На сайті парламенту згадується обмеження для ЗМІ тільки «через ковід», а всередині ВР працюють журналісти лише одного державного телеканалу «Рада». Їхня робота у стінах парламенту унормована постановою «Про деякі питання висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану». А саме: телеканал здійснює запис пленарних засідань, але публікує не в прямому ефірі, а через декілька годин пізніше.

З вересня цього року за межами основної будівлі парламенту відкрили пресцентр Верховної Ради, де поодинокі депутати зрідка виходять на брифінги.

У спецрепортажі «Схеми» розповідають про закритість парламенту. Журналісти опитали депутатів з різних фракцій – чи вважають вони, що доступ медіа до ВР має і далі бути закритим. Представники «Слуги народу» пояснюють це міркуваннями безпеки і необхідністю депутатам працювати «без піару та популізму».

Опозиційні депутати звертають увагу, що обмеження доступу «не має сенсу і логіки», адже деякі парламентарі висвітлюють роботу під час пленарних засідань в свої телеграм-каналах чи інших соцмережах.

«Який сенс у цьому? Ми боїмося, що русня дізнається, що засідання? Так у нас ОПЗЖ досі в Раді. Три тисячі апарату ВР, купа помічників – цей «реформатор» Пономарьов з держзрадою, Шуфрич з держзрадою – їм досі висилається повідомлення, що ми засідаємо», – каже депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

У травні 2022 року голова ВРУ Руслан Стефанчук казав: «як тільки рівень безпеки буде нормалізовано, безперечно, ми повернемося до традиційної діяльності парламенту з участю парламентських журналістів».

Більше ніж через рік у вересні 2023-го року його заступник Олександр Корнієнко пояснював заборону для журналістів специфікою розташування будівлі Верховної Ради.

«Це питання компетентності тих служб, які визначили та здійснюють охоронні заходи в урядовому кварталі. Якби будівля Верховної Ради знаходилась не в урядовому кварталі, думаю, було б простіше» – казав Корнієнко.

У спецрепортажі «Схеми» наводять приклади закритості ВР і в наданні інформації щодо помічників та закордонних відряджень, а також показують, що відбувається на підступах до парламенту – зокрема, на яких автомобілях їздять зараз народні обранці.

«Схеми» також окремо надіслали запити до Управління державної охорони та Служби безпеки України щодо обмеженого доступу для журналістів до парламентської будівлі під час роботи народних депутатів і чекають на відповідь.