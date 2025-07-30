Щонайменше три людини постраждали внаслідок російського удару по Харкову – влада

Російські військові вночі атакували ударними дронами «Шахед» Харків, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали три людини, повідомила місцева влада.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що потерпілі – дві жінки: 24 і 62 років, а також 33-річний чоловік. Їм надають медичну допомогу.

За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок одного з ударів – у Шевченківському районі – загорівся автомобіль, постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Ще один вибух пролунав у Слобідському районі. Даних про постраждалих там немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.