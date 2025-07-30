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Новини | Події

Щонайменше три людини постраждали внаслідок російського удару по Харкову – влада

Рятувальники гасять пожежу в Харкові, що виникла після російського удару 24 липня 2025 року
Рятувальники гасять пожежу в Харкові, що виникла після російського удару 24 липня 2025 року

Російські військові вночі атакували ударними дронами «Шахед» Харків, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали три людини, повідомила місцева влада.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що потерпілі – дві жінки: 24 і 62 років, а також 33-річний чоловік. Їм надають медичну допомогу.

За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок одного з ударів – у Шевченківському районі – загорівся автомобіль, постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Ще один вибух пролунав у Слобідському районі. Даних про постраждалих там немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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