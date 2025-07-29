Прокуратура: через російські атаки на Харківщині загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро – поранені

Російська армія вчергове атакувала Харківщину: загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро – поранені, повідомляє у телеграмі обласна прокуратура.

За даними слідства, 29 липня орієнтовно о 10:30 збройні сили РФ здійснили обстріл села Новоплатонівка Ізюмського району. Попередньо, російські війська вдарили по населеному пункту з РСЗВ.



«Зафіксовано влучання біля магазину, де в цей час людям видавали гуманітарну допомогу – воду. Спалахнула пожежа: вогонь охопив магазин та припаркований автомобіль. Загинули дві жінки та троє чоловіків. Ще четверо людей дістали поранена», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додають, що також 29 липня близько 17:30 російський FPV-дрон вдарив по Куп’янську – поранень зазнав 39-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.