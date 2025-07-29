Війська РФ скинули на Костянтинівку бомби ФАБ-250, поранені три людини – поліція

Російські війська скинули на Костянтинівку бомби ФАБ-250, поранені три людини, повідомляє пресслужба поліції Донецької області.



«Сьогодні близько 11:20 росіяни скинули на місто три бомби «ФАБ-250» із модулем УМПК. Внаслідок атаки поранень зазнали троє цивільних осіб – 74-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані, його 70-річна дружина, 47-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, у місті пошкоджені вісім багатоквартирних будинків.

Як повідомляла місцева влада, вранці 29 липня російська армія атакувала FPV-дроном службовий автомобіль у Костянтинівці, поранивши двох рятувальників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.