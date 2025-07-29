Сухопутні війська повідомили про ракетний удар РФ по навчальному підрозділу – є загиблі і поранені

Російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів – є загиблі і поранені, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.



«Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Для з’ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ та призначено службове розслідування.

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності, додають у Сухопутних військах.

Протягом останніх місяців війська РФ посилили свої атаки на українські навчальні центри Сухопутних військ. У червні сталося кілька таких атак. Зокрема, 22 червня, внаслідок російського удару по навчальному полігону загинули троє людей, ще 14 зазнали поранень.