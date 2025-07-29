Смертельний удар по виправній колонії у Запорізькій області: відповідь Кремля Трампу?

Валерія Константинова

«Якраз роковини трагедії в Оленівці. Цей удар носить суто символічний характер і адресований нашим західним партнерам».

«Б'ють по виправних колоніях – а це воєнний злочин».

«Жодне місце позбавлення волі в Україні не має захисних споруд від обстрілів».

«Мета РФ – посилювати протестні настрої всередині України».

Російські війська обстріляли Біленьківську виправну колонію, що у Запорізькій області – Міністерство юстиції України повідомило про авіаційний удар по території закладу чотирма керованими авіабомбами 28 липня після 23:00. За даними відомства, внаслідок обстрілу загинули 16 осіб серед засуджених, понад 40 людей отримали поранення та госпіталізовані до місцевих лікарень, а також понад 50 постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

Якими є наслідки обстрілу?

Чи можливо убезпечити ув’язнених у місцях несвободи під час атак?

З чим може бути пов’язаний обстріл виправної колонії у Запорізькій області?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У Мін’юсті зазначили, що периметр пенітенціарної установи не пошкоджений, загрози втечі ув’язнених немає. У відомстві також наголосили, що цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил Росії. Обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ, розцінюється як воєнний злочин, наголосили у відомстві.

Кореспондентка Радіо Свобода відвідала село Біленьке після обстрілів і поспілкувалася з місцевими жителями, чиї будинки зазнали пошкоджень через останній російський обстріл.

«Я спала, бахнуло – і підстрибнула аж з ліжка. Вийшла на двір, а воно. Що можна казати? Будинок майже повністю знищений. 25 років в цьому будинку жила. Тепер їду в місто до дітей, тому що зараз тут немає сенсу сидіти з розбитою хатою. Як тут жити? Хто мені відновлювати це буде?» – поділилась одна з місцевих жительок.

«Я був удома якраз. Зайшов у коридор, воно як гахне – і все. Попередні вибухи далеко було чути. А тут тепер трохи ремонтувати треба – тріщини пішли, тинькування повипадало», – розповів інший житель Біленького.

Поліцейський офіцер громади Володимир Пшеничний розповів, що по селу було 8 підтверджених ударів:

«Їх, мабуть, було більше по самій громаді. Ще місця встановлюються. Почалось все це десь приблизно пів дванадцятого. Били переважно по селу Біленькому. Наразі є руйнування у будинках у вигляді вибитих шибок, дверей, пошкоджених фасадів будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає».

«Свідома ціль»

Село Біленьке, яке розташоване за 20 км від фронту, є вразливим до російських атак, каже військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Це створення ситуації штучної хаотичної паніки в країні з метою недовіри до дій центральних і місцевих органів влади

«20 кілометрів – це зона ураження навіть ствольної артилерії. Вже не говорячи про можливість застосування реактивного залпового вогню. Мета окупантів – це терор проти цивільного населення, створити передумови для масових міграційних процесів із неконтрольованих ними територій Запорізької області вглиб України.

Це відповідно навантаження на місцеві центральні бюджети, плюс перевантаження логістичної складової. Коли логістика буде працювати на евакуаційні заходи, а не відповідно передислокацію підрозділів Сил оборони України безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Ну і основне – це створення ситуації штучної хаотичної паніки в країні з метою недовіри до дій центральних і місцевих органів влади», – вважає експерт.

На його думку, російські війська свідомо обрали колонію як ціль для атаки.

«Не випадково вибрана і дата – роковини трагедії в Оленівці. Причому це носить суто символічний характер і адресовано в першу чергу нашим західним партнерам. Бо напередодні Трамп заявив про те, що скорочує термін так звального ультиматуму для Путіна з 50 днів до 10-12. І відразу – відповідь РФ. Причому, я ще раз підкреслю, відповідь мала символічний характер показати, що б'ють по виправних колоніях – а це воєнний злочин, бо удари по виправних колоніях заборонені всіма конвенціями.

Тож це свідома провокація була. Потрібне було масове скупчення людей. Нанесення цього удару давало можливість створення такої картинки з масовою кількістю загиблих», – пояснив свою думку Снєгирьов.

Що сталося в Оленівці три роки тому У ніч з 28 на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі». Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити й дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними Офісу генпрокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. В ООН спочатку вирішили створити місію із встановлення фактів трагедії в Оленівці, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та через відсутність «необхідних гарантій безпеки». У жовтні 2023 року Моніторингова місія ООН із прав людини в своїй доповіді про ситуацію в Україні заявила, що вибухи в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок яких загинули і були поранені українські військовополонені, не були спричинені запуском українськими силами ракети HIMARS, як про це стверджувала російська сторона.

Він також додав, що можливості убезпечитися у в’язнів не було через те, що це закриті приміщення, в яких немає бомбосховищ, а значить сховатися від вогневого удару неможливо.

«Можливості для порятунку тут фактично немає. Ну, відповідно, швидше за все, хотіли спровокувати масову втечу контингенту. Тобто ще і створити криміногенну ситуацію в регіоні. Загроза криміногенної ситуації – це основні плани. Тобто це така багатовекторна провокація з боку Російської Федерації», – вважає експерт.

28 липня Трамп заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться. Трамп заявив, що він встановлює новий термін приблизно «від 10 до 12 днів від сьогодні (28 липня – ред.) замість 50». У Кремлі зазначили, що «взяли до уваги» заяву президента США.

«Мета РФ – розхитати суспільство»

Засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський також розповів «Новинам Приазов’я», що місця позбавлення волі зазвичай не мають захисних споруд чи укриттів, де можна було б розмістити всіх ув’язнених.

«Не будувалось це в нас в Україні. Ми не думали, що така ситуація буде. Підвальні приміщення є, але як людина, яка знайома з місцями позбавлення волі, хочу зауважити, що, наприклад, є 500 ув’язнених і лунає тривога, їх потрібно всіх взяти і відвести в укриття. На кожного потрібно по одному-два конвоїри.

Тобто на місця позбавлення волі потрібна 1 тисяча людей, щоб оперативно це зробити за приблизно годину. А у нас в пенітенціарній системі і так не вистачає людей. Захисні споруди чому не побудували? Це як будувати споруду для кожного будинку. Це просто купол потрібно якийсь будувати, щоб була якась система захисних споруд», – каже він.

У місцях позбавлення волі потрібно змінювати систему реагування на безпекові загрози, вважає правозахисник.

«Модернізувати систему реагування місць позбавлення волі на постріли, підготувати в кожному місці позбавлення волі великі підвали, щоб працівники пенітенціарної служби були на прямому контакті з розвідкою, щоб чітко розуміли що це – або Shahed, або балістика. Якщо балістика, то дійсно потрібно спускатися. Якщо Shahed, то знати, який напрямок і вже на місці ухвалювати рішення», – зауважив Лисянський.

Він зазначив, що ще з 2012 року політика Міністерства юстиції була спрямована на скорочення місць позбавлення волі. Правозахисник каже, що сенсу будувати такі заклади в інших регіонах України зараз немає, адже безпечних місць в країні фактично не залишилось – прилітає всюди.

Подібні атаки пов'язані з намірами Росії розхитати протестні настрої в Україні, переконаний Лисянський.

Мета РФ – посилювати протестні настрої всередині України

«У ув'язаних є родичі. Родичі будуть, звичайно, переживати за своїх рідних, які відбувають покарання. Це злочинці, але вони – теж люди. І відповідно мета Російської Федерації – посилювати протестні настрої всередині України. А протестні настрої можуть бути через вкиди російської пропаганди, таку ідеологічну диверсію, поєднану з когнітивним впливом, що «дивіться, Україна не захищає ув’язнених, вони їм не потрібні, виходьте на протести». І якщо я правий, ми з вами це скоро побачимо у телеграмі російської пропаганди. Тому саме це, я вважаю, і була мета атаки на запорізьку колонію, щоб просто викликати такий резонанс і підняти протестні настрої в Україні», – додав правозахисник.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що, крім будівель виправної колонії, через російський обстріл були пошкоджені приватні будинки, розташовані поруч.

повідомив, що, крім будівель виправної колонії, через російський обстріл були пошкоджені приватні будинки, розташовані поруч. Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Цей обстріл прокоментував також президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це був свідомий цілеспрямований, невипадковий удар. Президент упевнений, що російські військові не могли не знати, що бʼють по цивільних людях у колонії.

Загроза небезпеки залишається

Голова правління громадської організації «Захист в’язнів України» Олег Цвілий розповів «Новинам Приазов’я», що деякі заклади пенітенціарної системи Запорізької області евакуювали ще 2022 року.

Це жахливі наслідки, це страшна кількість загиблих людей

«Насправді з Запорізької області ще у 2022 році евакуювали 101, 88, 20, 11 виправні центри. Тобто вчасно вони вивезли майже всіх, окрім 99. Свідчення про те, що там гаряче вже, що там уже літає, прилітає поряд, протягом року надходили. Але максимум, що зробили – це трохи зменшили кількість людей. Повністю колонію не закрили й тримали її там до останнього.

Взагалі у нас є потужності евакуювати людей у більш безпечні місця – центральні, західні регіони. Якщо у 2022 році не були готові до масштабної евакуації, то на сьогодні майже все приведене до ладу. Цей удар – це жахливі наслідки, це страшна кількість загиблих людей, а скільки поранених, а скільки ще під завалами, це ж не кінцева цифра», – зауважив він.

Колонія у Біленькому – не єдина, яка постраждала від російських обстрілів за роки повномасштабної війни, зазначив правозахисник.

«У 2022 році постраждала дуже сильно Оріхівська колонія №88 у Запорізькій області. Але, слава Богу, за тиждень до цього людей евакуювали. А так прильоти були кругом, навіть у Чернігівський слідчий ізолятор, у виправну колонію, у Харківську колонію №43», – розповів він.

Цвілий додав, що в інших прифронтових регіонах також є заклади відбування покарання, яким може загрожувати небезпека.

Багато хто помер через ненадання належної медичної допомоги, багато хто – через побиття, багато – через інші обставини

«У 2022 році через те, що не зробили висновки ще з часів 2014 року, через те, що ніхто не був покараний, ми маємо втрату – 4,5 тисячі засуджених, не кажу про персонал, які потрапили під окупацію. 1800-1700 приблизно людей були вивезені, депортовані до РФ. Наслідки страшні: багато хто помер через ненадання належної медичної допомоги, багато хто – через побиття, багато – через інші обставини.

Люди втрачають життя, а держава їм гарантувала безпеку. Держава їх покарала – тимчасово позбавила волі, відправивши у виправну колонію. Тобто сам інститут позбавлення волі – це коли людина має зрозуміти скоєне і звільнитися свідомим громадянином, нести користь суспільству, але вони були приречені на смерть, на хвороби, на різні інші потурання, але ніхто за це не несе відповідальність», – додав Цвілий.

За інформацією ГО, від початку повномасштабного вторгнення російська армія атакувала пенітенціарні установи щонайменше 60 разів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Але удар по Біленьківській колонії – перший з такою кількістю загиблих, зазначають правозахисники.

«Новини Приазов’я» зверталася до Міністерства юстиції України, а також до Державної кримінально-виконавчої служби з запитом прокоментувати обстріл колонії у Біленькому, але можливості для оперативного надання коментаря у відомствах не знайшли.

В кінці 2023 року в Офісі генерального прокурора України «Новинам Приазовʼя» повідомляли, що на момент повномасштабного вторгнення в установах відбування покарань Херсонщини перебували 1 тисяча 914 осіб, у Запорізькій області – 272 людини, у Донецькій – 443. На територію Росії з Херсонської області вивезли 1700 в’язнів. З числа примусово вивезених із Херсонщини в’язнів вдалося повернути 76 осіб.

Під час обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» в травні 2025 року стало відомо, що Росія передала Україні щонайменше 15 засуджених, яких окупанти примусово депортували з колоній на Херсонщині та Миколаївщині в листопаді 2022 року.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)



