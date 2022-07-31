ОПУ: аналіз фото з Оленівки свідчить про термобаричний вибух всередині будівлі колонії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оприлюднені супутникові знімки будівлі тюрми в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, до і після вибухів, вкотре підтверджують, що це був здійснений Росією теракт.

«Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лише одну будівлю. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини. Удар? Ні, теракт», – написав Подоляк у твітері, опублікувавши супутникові знімки до і після вибуху.

Тим часом, Організація Об’єднаних Націй заявила, що готова розслідувати загибель десятків українських військовополонених в Оленівці.

Представник ООН Фархан Хак заявив, що у разі згоди обох сторін ООН готова направити туди експертів.

«Через нещодавню трагедію у в’язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування з дозволу сторін», – сказав він.

Міжнародний комітет Червоного Хреста 30 липня заявив, що шукає доступу до місця події, але поки дозволу йому не надали.

Ввечері 30 липня Міністерство оборони Росії повідомило, що Москва офіційно запрошує експертів ООН і Міжнародного Червоного Хреста для розслідування удару по колонії в Оленівці.

Залучення міжнародних експертів вимагала і влада України.

Один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований у ніч з 28 на 29 липня. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Підтримувані РФ бойовики і Міноборони Росії заявили, що причиною став нібито обстріл з боку українських сил. Генштаб Збройних сил України наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив російських військових.

Раніше українська влада заявила, що до загибелі військовополонених міг призвести закладений вибуховий пристрій, що спрацював.

Американський Інститут вивчення війни стверджує, що пошкодження, яких зазнала будівля – «це не ті пошкодження, яких міг би завдати удар ракетами HIMARS», як про це заявляла російська сторона.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) «за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина».

У спільній заяві українських силових відомств, викладеній у телеграм-каналі СБУ, те, що сталося в колонії, названо «терористичним актом» і «масовим вбивством», скоєним Росією.