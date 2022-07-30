Україна почала процедуру повернення тіл полонених, загиблих у Оленівці – омбудсмен

Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих полонених в окупованій Оленівці Донецької області, повідомив в ефірі телемарафону уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, він офіційно звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, до Моніторингової місії ООН з проханням надали можливість відвідати Оленівку. Саме ці організації були гарантами безпеки, коли українці бійці виходили з «Азовсталі», нагадав Лубінець.

«Я звернувся з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати поранених наших героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, яких там тримали... Я зробив запит щодо повернення тіл загиблих до нашої території, щоб родичі могли їх отримати. На даний час ми ведемо цю процедуру. Всі офіційні процедури ми запустили», – сказав він.

Міністерство оборони Росії 30 липня опублікувало список із особистими даними, включаючи прізвища, імена, по батькові і дати народження українських військовополонених, які, як стверджується, загинули напередодні в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

У списку 48 імен. Вказано, що всього загиблих 50, імен двох не встановлено. Достовірність вказаних у списку імен наразі не підтверджена. Опубліковано також список, як стверджується, поранених у Оленівці, у ньому – 73 імені.

Міноборони Росії заявляє, що в результаті удару по Оленівці, що перебуває під контролем підтримуваних Кремлем бойовиків, загинули або були поранені більшість зі 193 українських полонених, які там були.

Про загибель десятків українських військових у Оленівську стало відомо напередодні вранці. Підтримувані РФ бойовики і Міноборони Росії заявили, що причиною став обстріл з боку українських сил.

Генштаб Збройних сил України наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив російських військових.

Із заяв українських офіційних осіб випливає, що обстріл із боку самих російських сил – одна із версій того, що сталося; ще одна версія – закладений вибуховий пристрій, що спрацював.

У спільній заяві українських силових відомств, викладеній у телеграм-каналі СБУ, те, що сталося в колонії, названо «терористичним актом» і «масовим вбивством», скоєним Росією. Українська влада наголосила, що ЗСУ завдають ударів лише по військових об’єктах, і зажадала від ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста відреагувати на те, що сталося, і відправити до колонії інспекційну місію.

Незалежних свідчень про подробиці того, що сталося в Оленівці, поки що немає. Російські державні ЗМІ, а потім і журналісти Reuters показали кадри зруйнованої будівлі – стверджується, що це один із корпусів колонії. На кадрах видно обпалені фрагменти тіл людей.

Американський Інститут вивчення війни стверджує, що «це не ті пошкодження, яких міг би завдати удар ракетами HIMARS», як про це заявляє російська сторона.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) «за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина».