Війська РФ навмисно обстріляли тюрму в Оленівці, щоб приховати тортури і розстріли полонених – Генштаб

Російські військові здійснили «прицільний і навмисний» артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці на окупованій частині Донецької області, де утримували зокрема і українських полонених, заявив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні «воєнних злочинів», а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації і командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються», – повідомили у Генштабі.

«За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об’єктах», – наголосили в українському командуванні.

Там також додали, що ЗСУ в повному обсязі неухильно дотримуються принципів і виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели і не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, «тим більше місць, де, ймовірно, утримують військовополонених побратимів».

У Генштабі зауважили, що Росія продовжує «свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни» з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільної інфраструктури і населення, приховуючи цим «власні підступні дії».

«Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія – країна-агресор, окупант і спонсор тероризму», – наголосили у Генштабі.

Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинуватили ЗСУ.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.

Ольга Решетилова, координаторка «Медійної ініціативи за права людини», у фейсбуці зазначила, що «росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками».

«Спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій. Сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області, переповненої нашими військовополоненими і заручниками. Зазвичай Росія качає тему полонених перед важливими подіями на фронті або переговорами. Згадайте ті всі паради, наприклад. Таким чином вона підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе. Я не знаю, що тут вдіяти і як протистояти. Просто сил, витримки і мудрості усім нам», – зазначила вона.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські військові, підозрювані у катуваннях українських полонених, будуть ідентифіковані і покарані.