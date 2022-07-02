Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у «тюрмах» угруповання «ДНР» – міськрада

Маріупольська міська рада повідомила 2 липня, що понад 10 тисяч маріупольців перебувають у «тюрмах» на підконтрольних угрупованню «ДНР» територіях.
«Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення волі. Відомо про чотири таких тюрми: дві в Оленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці. Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті в тісних камерах 2 на 3 метри по 10 осіб. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають ніякого доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної. Окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати», – йдеться у повідомленні.
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, якого у телеграмі цитує пресслужба, закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН звернути увагу «на незаконне утримання цивільних жителів міста, застосувати всі можливі інструменти для отримання списків ув’язнених, домогтися, щоб вони отримали гідні умови перебування, але разом працювати над звільненням кожного маріупольця».
Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.
29 травня тодішня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що лише за тиждень окупанти вивезли з Маріуполя до «фільтраційного табору» в Безіменне Донецької області майже 3000 українців. Вона наголошувала, що щонайменше 10% містян, які не проходили «фільтрацію», визнавалися окупантами «небезпечними для російського режиму»: після чого їх «арештовували».
Про «фільтраційні табори» на окупованій частині Донбасу розповідали Радіо Свобода очевидці. Дехто зазначав, що без «фільтрації» з Маріуполя взагалі виїхати не можна.
Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.
Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».
29 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомило про масштабний обмін полоненими: з полону звільнили 144 українських військових, в тому числі 95 захисників «Азовсталі».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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