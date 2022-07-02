Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у «тюрмах» угруповання «ДНР» – міськрада

Маріупольська міська рада повідомила 2 липня, що понад 10 тисяч маріупольців перебувають у «тюрмах» на підконтрольних угрупованню «ДНР» територіях.



«Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення волі. Відомо про чотири таких тюрми: дві в Оленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці. Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті в тісних камерах 2 на 3 метри по 10 осіб. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають ніякого доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної. Окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати», – йдеться у повідомленні.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, якого у телеграмі цитує пресслужба, закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН звернути увагу «на незаконне утримання цивільних жителів міста, застосувати всі можливі інструменти для отримання списків ув’язнених, домогтися, щоб вони отримали гідні умови перебування, але разом працювати над звільненням кожного маріупольця».

Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

29 травня тодішня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що лише за тиждень окупанти вивезли з Маріуполя до «фільтраційного табору» в Безіменне Донецької області майже 3000 українців. Вона наголошувала, що щонайменше 10% містян, які не проходили «фільтрацію», визнавалися окупантами «небезпечними для російського режиму»: після чого їх «арештовували».

Про «фільтраційні табори» на окупованій частині Донбасу розповідали Радіо Свобода очевидці. Дехто зазначав, що без «фільтрації» з Маріуполя взагалі виїхати не можна.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».

29 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомило про масштабний обмін полоненими: з полону звільнили 144 українських військових, в тому числі 95 захисників «Азовсталі».