За тиждень окупанти вивезли до «фільтраційного табору» в Безіменне майже 3000 українців – Денісова

Упродовж останнього тижня російські окупанти примусово вивезли з Маріуполя до «фільтраційного табору» в селище Безіменне Донецької області майже 3 тисячі українців, серед яких – понад 300 дітей. Про це у телеграмі повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Російські загарбники продовжують здійснювати в окупованому Маріуполі у фільтраційні заходи... Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі – до депресивних регіонів Росії», – йдеться в повідомленні.

Денісова наголосила: щонайменше 10% містян, які не проходять «фільтрацію», визнаються окупантами «небезпечними для російського режиму».

«Їх арештовують, після чого відправляють у колишню виправну колонію №52 в селищі Оленівка Донецької області або ж везуть у сумнозвісну в’язницю «Ізоляція» у Донецьку. Перебування там супроводжується багатогодинними допитами, тортурами, погрозами страти та примушенням до співпраці», – зазначила омбудсвумен.

Захоплення та катування заручників є актом тероризму, відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином, відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, вказала вона.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», – зазначила Денісова.

За даними омбудсвумен станом на 21 травня, до Росії депортували 1 377 925 українців, у тому числі більш як 232 480 дітей.

Про «фільтраційні табори» на окупованій частині Донбасу розповідали Радіо Свобода очевидці. Дехто зазначав, що без «фільтрації» з Маріуполя взагалі виїхати не можна.

3 травня радник міського голови міста Петро Андрющенко повідомив, що війська Росії не випускають чоловіків, які пройшли «фільтрацію» у таборах Маріуполя.

21 квітня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що Росія створила навколо заблокованого нею Маріуполя чотири фільтраційні табори, через які вже пройшли майже всі чоловіки, що перебувають у місті.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські військові тримали оборону в місті майже 90 днів.

За даними української влади, у Маріуполі внаслідок агресії РФ загинули десятки тисяч цивільних. 12 травня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що за останні понад два місяці повномасштабної війни в Україні у Маріуполі загинули тисячі людей. Утім, встановити точну кількість жертв наразі неможливо.

21 квітня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повернення українців, яких Росія депортувала з окупованих територій, стане ще однією війною.

5 квітня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що від початку вторгнення РФ в Україну до Росії перевезли понад 600 тисяч людей, зокрема більше ніж 119 тисяч дітей.