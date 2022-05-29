За тиждень окупанти вивезли до «фільтраційного табору» в Безіменне майже 3000 українців – Денісова

Упродовж останнього тижня російські окупанти примусово вивезли з Маріуполя до «фільтраційного табору» в селище Безіменне Донецької області майже 3 тисячі українців, серед яких – понад 300 дітей. Про це у телеграмі повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
«Російські загарбники продовжують здійснювати в окупованому Маріуполі у фільтраційні заходи... Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі – до депресивних регіонів Росії», – йдеться в повідомленні.
Денісова наголосила: щонайменше 10% містян, які не проходять «фільтрацію», визнаються окупантами «небезпечними для російського режиму».
«Їх арештовують, після чого відправляють у колишню виправну колонію №52 в селищі Оленівка Донецької області або ж везуть у сумнозвісну в’язницю «Ізоляція» у Донецьку. Перебування там супроводжується багатогодинними допитами, тортурами, погрозами страти та примушенням до співпраці», – зазначила омбудсвумен.
Захоплення та катування заручників є актом тероризму, відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином, відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, вказала вона.
«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», – зазначила Денісова.
За даними омбудсвумен станом на 21 травня, до Росії депортували 1 377 925 українців, у тому числі більш як 232 480 дітей.
Про «фільтраційні табори» на окупованій частині Донбасу розповідали Радіо Свобода очевидці. Дехто зазначав, що без «фільтрації» з Маріуполя взагалі виїхати не можна.
3 травня радник міського голови міста Петро Андрющенко повідомив, що війська Росії не випускають чоловіків, які пройшли «фільтрацію» у таборах Маріуполя.
21 квітня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що Росія створила навколо заблокованого нею Маріуполя чотири фільтраційні табори, через які вже пройшли майже всі чоловіки, що перебувають у місті.
З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.
Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські військові тримали оборону в місті майже 90 днів.
За даними української влади, у Маріуполі внаслідок агресії РФ загинули десятки тисяч цивільних. 12 травня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що за останні понад два місяці повномасштабної війни в Україні у Маріуполі загинули тисячі людей. Утім, встановити точну кількість жертв наразі неможливо.
21 квітня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повернення українців, яких Росія депортувала з окупованих територій, стане ще однією війною.
5 квітня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що від початку вторгнення РФ в Україну до Росії перевезли понад 600 тисяч людей, зокрема більше ніж 119 тисяч дітей.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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