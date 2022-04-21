«Це буде ще однією війною з Росією» – Подоляк про повернення депортованих українців

Повернення українців, яких Росія депортувала з окупованих територій, стане ще однією війною, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ми відстежуємо долю кожного українця, який був примусово депортований до РФ. Ми докладемо максимум зусиль, щоб повернути всіх наших людей додому, але розуміємо, що це буде нелегко. Повернення депортованих українців додому буде ще однією війною з Росією – війною за наших громадян», – написав він у твіттер.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 12 квітня з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів, українці перебувають у 35 регіонах РФ. Омбудсмен додала, що це підтверджує уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України.