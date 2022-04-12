Денісова: понад 700 тисяч громадян України вивезені до Росії

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів.

«За даними Російської Федерації, понад 700 тисяч наших громадян вивезено до Росії, за їхніми підрахунками, понад 130 тисяч дітей», – сказала Денісова в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

За її словами, щодня до Росії вивозять близько 20 тисяч людей, українці перебувають у 35 регіонах РФ. Омбудсмен додала, що це підтверджує уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

«Зараз фільтраційний табір є в Донецькій області, де перебувають понад 10 тисяч наших громадян. Це фільтраційні табори, в який вони примушують наших громадян на співпрацю. Дізнаються про їхні інтереси, про їхню підтримку України чи РФ. Вони дізнаються, чи є знайомі правоохоронці, щоб потім їх заарештувати і катувати, можливо, таким чином і знищити їх», – додала омбудсмен.

Денісова розповіла, що лише у Пензенській області Росії діють чотири табори, до яких ще у лютому до початку широкомасштабної війни вивезли жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Омбудсмен називає воєнним злочином насильне вивезення Росією українців. «Це порушення Женевської конвенції щодо дотримання прав цивільного населення», – сказала вона.

Денісова також відповіла на запитання, чи можливо повернути депортоване населення з окупованих територій поки триває війна: «Можливо, якщо будемо знати, куди їх повернемо. Якщо вони туди вивезені були, вони втратили, на мій погляд, будинки. Зараз та частина, з якої вони вивозять, вона тимчасово окупована, і там відбуваються жорстокі бої, бомбардування. Я думаю, що, можливо, їх вивозити в якусь третю державу, щоб вони були в безпечній державі, щоб їх не катували, щоб їм допомогли», – сказала омбудсмен.

5 квітня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що від початку вторгнення РФ в Україну до Росії перевезли понад 600 тисяч людей, зокрема більше ніж 119 тисяч дітей.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України.