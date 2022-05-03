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Війська РФ не випускають чоловіків, які пройшли фільтрацію у таборах Маріуполя – мерія

21 квітня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що Росія створила навколо заблокованого нею Маріуполя чотири фільтраційні табори, через які вже пройшли майже всі чоловіки, що перебувають у місті

Війська Росії не випускають чоловіків, які пройшли фільтрацію у таборах Маріуполя. Про це повідомляє радник міського голови міста Петро Андрющенко 3 травня.

«Понад два тижні в нелюдських умовах в селі Безимяне перебуває велика кількість чоловіків з районів Мирний та Волонтерівка. Вони вже «пройшли фільтрацію», але окупанти досі не дають їм можливість покинути територію табору. Причин не повідомляють, але в неофіційних розмовах російські солдати кажуть про «резерв або для мобілізації, або для робіт», – зазначає радник мера Маріуполя.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

21 квітня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що Росія створила навколо заблокованого нею Маріуполя чотири фільтраційні табори, через які вже пройшли майже всі чоловіки, що перебувають у місті.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість військового розблокування Маріуполя на Донеччині, наголосивши, що для звільнення військових і цивільних жителів, які перебувають на території заводу «Азовсталь», роблять «все можливе».

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».

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