Майже всі чоловіки Маріуполя побували за ґратами та на допитах у фільтраційних таборах – Бойченко

Росія створила навколо заблокованого нею Маріуполя чотири фільтраційні табори для чоловіків, що перебувають у місті. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив 21 квітня мер Вадим Бойченко.

«Уже понад тиждень іде досить складна, дуже жорстка фільтрація... Дуже прискіпливо вони ставляться до всіх чоловіків, по декілька разів їх фільтрують: вони майже всі побували за ґратами, на допитах. Тому досить жорстко вони проводять зачистку міста: зачищають від держслужбовців, муніципальних працівників, кудись їх вивозять», – зазначив мер Маріуполя.

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Уранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість військового розблокування Маріуполя на Донеччині, наголосивши, що для звільнення військових і цивільних жителів, які перебувають на території заводу «Азовсталь», роблять «все можливе».

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».