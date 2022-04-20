Арахамія та Подоляк готові приїхати до Маріуполя для переговорів про евакуацію

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловили готовність приїхати до Маріуполя для переговорів із російською делегацією. Про це заявив у зверненні 20 квітня заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

За його словами, російські військові продовжують обстріли «Азовсталі», відтак цивільні не можуть його залишити.

«Я закликаю до дотримання своїх гарантій і лише таким чином та за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть із заводу. Ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити та тим більше просимо створити належні умови для виходу цивільних з першого дня війни. Буквально постійні наші звернення зосереджені на тому, щоб цивільні, наші діти, наші жінки покинули територію Маріуполя, який практично весь вже знищений», – заявив Паламар.

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За його словами, захисники «Азовсталі» спілкувалися з представниками української влади.

«Це Михайло Подоляк і Давид Арахамія, які заявляють, що вони готові приїхати на переговори в місто Маріуполь з (головами російської делегації – ред.) Мединським та Слуцьким щодо евакуації військового гарнізону, який тут залишився. Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з Маріуполя зі своєю стрілецькою зброєю, щоб врятувати вірний нам особовий склад, евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих і поховати з почестями на території, непідконтрольній Російській Федерації», – повідомив заступник командира полку.

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Паламар закликав світ долучитися до гарантій безпеки і наголосив, що «Азов» не прийме умов Росії щодо складання зброї та здачі в полон.

Михайло Подоляк та Давид Арахамія згодом також підтвердили готовність приїхати до Маріуполя. За словами Подоляка, він готовий на це «без жодних умов».

«Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої», – прокоментував заступник голови ОП у своєму твітері.

Президент Володимир Зеленський заявив 20 квітня, що Україна готова розблокувати Маріуполь дипломатичним шляхом, але Росія не демонструє готовності до цього.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого.