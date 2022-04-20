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Україна готова на будь-який формат обміну для розблокування Маріуполя – Зеленський

Президент назвав два шляхи розблокування Маріуполя: надання важкого озброєння українським військовим або дипломатичний шлях, на який Росія не погоджується

Україна готова розблокувати Маріуполь дипломатичним шляхом, але Росія не демонструє готовності до цього, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем в Києві 20 квітня.

«Ситуація в Маріуполі погіршується. На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. У наших військових і бійців – сотні поранених людей. Захищаючи своєю спиною звичайних цивільних людей, вони втрачають свої життя. Тому що саме за спинами наших хлопців у Маріуполі перебуває, наскільки мені відомо, близько тисячі цивільних, серед яких є діти й жінки», – цитує Зеленського його пресслужба.

Він вказав на те, що завдяки роботі гуманітарних коридорів раніше з Маріуполя вдалося виїхати десяткам тисяч мирних жителів. Водночас тисячі потрапили до Російської Федерації, і про їхню долю українській владі невідомо.

Президент назвав два шляхи розблокування Маріуполя: надання важкого озброєння українським військовим або дипломатичний шлях, на який Росія не погоджується. Зеленський заявив, що Україна, зі свого боку, готова до різних форматів обміну своїх людей на російських військових:

«Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі – ред.) на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули. Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну».

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Віцепрем’єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила увечері 20 квітня, що гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював «так, як планувалося».

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що евакуаційних автобусів з Маріуполя виявилось набагато менше, ніж анонсувала російська сторона.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого.

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