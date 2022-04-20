Україна готова на будь-який формат обміну для розблокування Маріуполя – Зеленський

Україна готова розблокувати Маріуполь дипломатичним шляхом, але Росія не демонструє готовності до цього, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем в Києві 20 квітня.

«Ситуація в Маріуполі погіршується. На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. У наших військових і бійців – сотні поранених людей. Захищаючи своєю спиною звичайних цивільних людей, вони втрачають свої життя. Тому що саме за спинами наших хлопців у Маріуполі перебуває, наскільки мені відомо, близько тисячі цивільних, серед яких є діти й жінки», – цитує Зеленського його пресслужба.

Він вказав на те, що завдяки роботі гуманітарних коридорів раніше з Маріуполя вдалося виїхати десяткам тисяч мирних жителів. Водночас тисячі потрапили до Російської Федерації, і про їхню долю українській владі невідомо.

Президент назвав два шляхи розблокування Маріуполя: надання важкого озброєння українським військовим або дипломатичний шлях, на який Росія не погоджується. Зеленський заявив, що Україна, зі свого боку, готова до різних форматів обміну своїх людей на російських військових:

«Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі – ред.) на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули. Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну».

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Віцепрем’єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила увечері 20 квітня, що гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював «так, як планувалося».

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що евакуаційних автобусів з Маріуполя виявилось набагато менше, ніж анонсувала російська сторона.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого.