«Завод «Азовсталь» розбомблений та знищений практично повністю» – «Азов»

Маріупольський завод «Азовсталь» «розбомблений та знищений практично повністю». Про це у коментарі Радіо Свобода 19 квітня заявив заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

За його словами, на завод скидаються «надпотужні бомби», а під завалами перебуває «дуже багато людей».

«Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла», – наголосив Паламар.

18 квітня Маріупольська міська рада повідомила, що російські війська з повітря скидають бомби на металургійний комбінат «Азовсталь».

Водночас командир полку «Азов» Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів з закликом терміново організувати «зелений» коридор для евакуації цивільних, поранених та тіл убитих у Маріуполі.