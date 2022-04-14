Прорив, полон чи оборона: яка ситуація із українським бійцями у Маріуполі?

У перші кілька діб широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну російські війська оточили Маріуполь.

Уже півтора місяця українські військові підрозділи чинять їм опір та намагаються утримати заблоковане місто.

Як їм це вдається? Які є проблеми? Та чому українська влада воліє не коментувати ситуацію у Маріуполі?

Які українські підрозділи захищають Маріуполь?

За словами президента Володимира Зеленського, до оборони Маріуполя, зокрема, причетні:

Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти,

Окремий загін спеціального призначення «Азов»,

12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України,

підрозділи Державної прикордонної служби,

добровольці «Правого сектору»,

555-й військовий госпіталь,

працівники Національної поліції

співробітники СБУ.

Також відомо, що до оборони Маріуполя причетний 503 батальйон морської піхоти.

Об'єднання морпіхів та «Азову»

13 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов».

За його словами, це був «складний і дуже ризикований маневр»,

«Захисники міста, тепер вже спільно, серйозно укріпили свій район оборони. Загалом, система оборони міста приросла й зміцнилася», – наголосив Арестович.

Про з’єднання сил прозвітували і командири 36-ї бригади та полку «Азов».

«Продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний. Ми знаємо, що ми робимо, для чого ми тут. Ми робитимемо все, що від нас потрібно, для успішного виконання бойової задачі», – зазначив командир 36 ОБрМП, майор Сергій Волинський.

Водночас командир «Азова» Денис Прокопенко закликав «не робити героїв із дезертирів, які добровільно здалися в полон». Однак, він не уточнив, чи були такі випадки останніми днями в Маріуполі.

Чи правда, що «понад 1000 українських морпіхів здались у полон Росії»?

Інформацію про те, що «понад 1000 українських морпіхів здались у полон» під час спроби прорватися з комбінату імені Ілліча на північ, 13 квітня поширили російські пропагандисти та Міністерство оборони РФ.

Для ілюстрації своїх слів вони оприлюднили відео, достовірність якого наразі важко перевірити.

Аналітики американського Інституту з вивчення війни звертають увагу на те, що у сюжеті фігурують лише близько 30 осіб, а не тисяча.

Окрім того експерти зауважують, що кілька українських джерел окремо одне від одного повідомили, що прорив піхотинців з комбінату імені Ілліча був успішним. Тож інформація Росії про полонених піхотинців, «скоріш за все, не відповідає дійсності», вважають аналітики.

Заяви Росії про «понад 1000 українських морпіхів, які здались у полон» 13 квітня у коментарі телеканалу «Настоящее время» – спільному проєкту Радіо Свобода та «Голосу Америки» – заперечив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. За його словами, українське військове командування не підтверджує цю інформацію.

Пізніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що «частина 36-ї бригади морської піхоти потрапила в полон під час спроби прориву», але одразу ж додав, що це не тисяча людей, як оголосили росіяни, а «набагато-набагато менше».

Радіо Свобода звернулось за додатковими коментарями до Міністерства оборони, Офісу президента та Генерального штабу ЗСУ, однак на момент виходу цього матеріалу відповідей ще не отримало.

Чому влада уникає детальних коментарів щодо ситуації з українськими військовими у Маріуполі?

За словами антикризового радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, українські військові у Маріуполі «вгризаються у кожен метр міста» та протистоять удесятеро більшому за чисельністю противнику.

Військове та політичне керівництво України «в курсі усіх їхніх проблем», але не може озвучити деталей, бо не хоче «інформувати ворога».

«Президент і керівництво Збройних Сил роблять усе можливе (та неможливе), щоб знайти рішення і допомогти нашим воїнам. Але ми не можемо озвучувати наші плани та дії публічно... Просимо поставитися до цього з розумінням», – зазначає Подоляк.

Схожу позицію озвучив і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень», – написав він 11 квітня.

Того дня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, в якому, серед іншого, йшлося, що з ними «ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні (11 квітня) буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось».

Подібні заяви лунали напередодні – 10 квітня – і від захисників Маріуполя з полку «Азов». Вони повідомили, що з ними ніхто не зв’язується вже понад два тижні.

Що каже про Маріуполь президент?

За словами Володимира Зеленського, українським захисникам Маріуполя наразі «дуже важко».

Президент вважає, що тривала блокада російськими військовими міста Маріуполя може означати бажання Росії показати здатність повністю захопити українське місто і видати це за «перемогу».

«Маріуполь – це для нас життя, для нас це місто, а для них, на жаль, – це «медалька», яку вони хочуть повісити собі на груди», – зазначив президент.

Від того, якою буде подальша ситуація в Маріуполі, залежатимуть позиції України в зоні ООС та на переговорах, вважає президент України.

Хто зараз контролює Маріуполь: Україна чи Росія?

12 березня Росія заявила, що під контролем її військових перебуває нібито 80% Маріуполя.

Однак Україна таку інформацію заперечує. Зокрема, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі Радіо Свобода заявив, що подібні заяви Росії є перебільшеними і ЗСУ контролюють «більшу частину міста (особливо, якщо рахувати за площею)».

Що наразі відбувається у місті?

Наразі ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших на фронті. Воно перебуває під постійними ударами російської авіації. Через це неможливо жити «на поверхні»: люди весь час перебувають у підвалах. Окрім того у Маріуполі немає тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.

Увечері 11 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» повідомили, що російські військові скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження на українських військових і цивільних у місті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада «з великою увагою» сприймає ці повідомлення, але додав, що через блокаду міста немає можливості провести повний аналіз того, яка саме речовина була застосована.

5 квітня Служба безпеки України повідомила, що Росія готує «масштабну провокацію» в Маріуполі, щоб звинуватити Україну. Для цього, за її даними, планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.

6 квітня влада Маріуполя заявила, що після міжнародного розголосу подій у Бучі, у місті Росія запустила в роботу мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих внаслідок російського вторгнення містян.

Також відомо, що Росія влаштувала масову депортацію мешканців Маріуполя на свої території та окуповані регіони України.

Як може розвиватись ситуація у Маріуполі далі і за яких умов можлива його деблокада?

Аналітики американського Інституту з вивчення війни припускають, що «російські війська, можливо, захоплять Маріуполь протягом наступного тижня».

Водночас заступник директора Центру дослідження армії, конверсії й роззброєння Михайло Самусь вважає, що наступ російської армії на Донбас може кардинально змінити ситуацію.

«Якщо Росія почне свою широкомасштабну операцію, в цих умовах українські збройні сили зможуть провести свої деблокуючі операції, оскільки, в будь-якому разі, Росія відкриє фланги, які зараз стоять стаціонарно навколо Маріуполя. Сподіваюся, що наші захисники в Маріуполі ще протримаються до того часу... і тоді буде шанс їх визволити. Тобто деблокувати Маріуполь і провести свої операції, які дозволять відкинути російські війська якраз не тільки в районі Маріуполя, але і, наприклад, Мелітополя, і загнати їх, наприклад, назад до Криму. Це досить ймовірно, хоча звісно це нелегко, це буде дуже важко», – вважає експерт.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.

Самі ж оборонці Маріуполя вважають, що деблокада міста можлива.

«Ми маємо надію, ми боремося з оптимізмом та чекаємо рішучих дій нашого військово-політичного керівництва щодо деблокади міста, щодо перемоги у цій війні. Ми вважаємо, що це (деблокада – ред.) можлива. Ніхто з експертів та аналітиків не вважав можливим, щоби та група оборонців Маріуполя, увесь цей гарнізон буде так довго триматися та знищить таку величезну кількість ворога та техніки», – про це у коментарі Радіо Свобода заявив член полку «Азов» «Калина».

Він також наголосив, що у оборонців Маріуполя наразі вистачає духу для того, щоб захищати місто, «скільки потрібно».