«Це складна і виснажлива війна». Маляр закликає не перетворювати обговорення військових операцій на «футбол»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає не перетворювати обговорення військових операцій на «футбол», «це складна і виснажлива війна».

«Не варто перетворювати обговорення військових операцій на "футбол" - коли всі знають, як футболісту голи забивати. Це складна і виснажлива війна. Сили нерівні. І нас ще чекають складні випробовування. Але за 47 днів війни наше вище військове командування довело всьому світу, що вміє успішно воювати, виходячи з наявних можливостей», – написала вона у своєму Facebook.

Маляр наголошує, що під час війни військові не можуть розкривати публічно інформацію про те, яку «допомогу надавали тому чи іншому підрозділу, що опинився складній ситуації».

«Військові не можуть розкривати під час війни свої плани. Військові не можуть і не повинні під час війни пояснювати чому було прийнято те чи інше рішення – щодо дороги, мосту, літака, населеного пункту тощо. Річ у тім, що пояснення рішення – це пояснення деталей загального плану, в рамках якого прийнято це рішення», – додала вона.

Ганна Маляр не уточнює про який підрозділ чи військові операцію йдеться, але, схоже, мається на увазі ситуація в Маріуполі.

11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, в якому, серед іншого, йшлося, що з ними «ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні (11 квітня) буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось».

Після цього у соцмережах почали ширитися дописи з закликами допомогти захисникам Маріуполя. Наприклад, жінки, які представлялись дружинами військовослужбовців «Азову», морської піхоти у соцмережах просять «надати їм зброю, щоб самим іти деблокувати Маріуполь».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після оприлюдненого звернення наголосив, що українські підрозділи, які в оточеному Маріуполі чинять опір російським військовим, не залишені напризволяще.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.