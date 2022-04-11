Зеленський: ми могли б деблокувати Маріуполь, якби отримали достатньо зброї

Україна могла б деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї, заявив у відеозверненні ввечері 11 квітня президент України Володимир Зеленський.

«На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь. Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але...», – сказав президент.

«Все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться витискати необхідні рішення. Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії», – додав він.

Зеленський також заявив, що нові санкції Євросоюзу проти Росії мають бути такими, щоб «навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало».

«Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. Зараз ЄС почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії… Нафтове ембарго проти Росії – обов’язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою», – сказав президент.

Ввечері 11 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» повідомили, що російські військові застосували невідому отруйну речовину проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі.

«Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових і цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром», – заявили у полку «Азов».

Там додали, що наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.​