Боррель припустив можливість нових санкцій ЄС проти Росії

Подальший санкційний тиск на Росію залишається можливим, заявив голова Зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель 11 квітня.

Про це він повідомив журналістам після прибуття до Люксембурга, де в понеділок відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

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«Санкції завжди можливі», – заявив Боррель, якого цитує Reuters.

Міністри на зустрічі планують обговорити воєнні злочини, скоєні на окупованих російськими військами територіях України, з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. За словами Борреля, вони також можуть обговорити «подальші кроки» проти Москви.

Деякі країни Євросоюзу закликали до повного ембарго на російську нафту, хоча інші члени вагалися через потенційний вплив такого кроку на їхню економіку.

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Через широкомасштабне військове вторгнення Росії українська влада закликає Захід до застосувати ембарго щодо російських енергоносіїв.

5 квітня ЄС оголосив про запровадження п’ятого пакету санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії.