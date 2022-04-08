Британія запровадила санкції проти дочок Путіна і Лаврова

Велика Британія запровадила санкції проти дочок президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Згідно з повідомленням, розкішний спосіб життя найближчого оточення Кремля привернув увагу офіційного Лондона, через що Великобританія вводить санкції проти дочок Путіна – Катерини Тихонової і Марії Воронцової, та дочки Лаврова Катерини Вінокурової.

Зокрема, застосовується заборона на в’їзд і заморожуються активи для вказаних жінок.

Запровадження цих санкцій було скоординоване зі США і є проявом глобальної єдності у заходах проти незаконного вторгнення Росії в Україну, вказує британський уряд. І додає: сталося це після того, як 25 березня Великобританія запровадила санкції щодо Поліни Ковальової, падчерки Сергія Лаврова.

Також мовиться, що застосовані санкції Британії та міжнародних партнерів створюють глибокі та руйнівні наслідки для здатності Путіна вести війну. Зокрема, наразі вже заморожено 275 мрлд фунтів (60% російських резервів іноземної валюти).

«Заморожуючи активи та обмежуючи поїздки союзників Путіна, уряд Великобританії перекриває резервуари готівки для фінансування конфлікту, а також гарантує, що ті, хто отримав вигоду від правління Путіна, відчують наслідки», – йдеться в заяві.

6 квітня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет обмежувальних заходів низки високопосадовців та членів їхніх сімей в Росії, зокрема дочок Путіна, у зв’язку з російською агресією в Україні.

Проте в опублікованому Міністерством фінансів США списку санкцій імен Катерини Тихонової та Марії Воронцової, яких називають дочками Путіна, спочатку не було. Увечері в середу було опубліковане доповнення до списку, що містить два прізвища – Воронцова (вона ж Фаасен і Путіна), що народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, і Тихонова (вона ж Шамалова і Путіна), що народилася 31 серпня 1986 року в Дрездені.

Як вказало агентство Bloomberg, санкції щодо дочок Путіна є «символічним жестом», оскільки про суттєві активи Тихонової та Воронцової за межами Росії невідомо.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив у розмові з журналістами, що Кремль обов’язково відповість на санкції проти дочок Путіна, і «зробить це так, як вважає за необхідне».