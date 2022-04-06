США запроваджують нові санкції проти Росії

США запроваджують новий пакет санкцій проти Росії.

Білий дім заявив, що дві дочки президента Росії Володимира Путіна підпадають під фінансові санкції США, як і дружина та донька глави МЗС Росії Сергія Лаврова, колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Сбербанк, який є найбільшою фінансовою установою Росії, потрапив під санкції повного блокування, а також приватний банк Альфа-Банк, основними акціонерами якого тривалий час вважалися люди, близькі до найближчого оточення Путіна.

Санкції також передбачають заборону на нові інвестиції в Росію.

Очікується, що Європейський Союз зробить подібну заяву 7 квітня.

5 квітня у Білому домі анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Пакет, ухвалений у координації з «Групою семи» та Євросоюзом, передбачає санкційні заходи, «які завдадуть збитків Росії та посилять її економічну, фінансову та технологічну ізоляцію».

Напередодні радник із національної безпеки Джейк Салліван анонсував, що на поточному тижні Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії. За його словами, також у найближчі дні США оголосять про додаткову військову допомогу Україні.