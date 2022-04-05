Нові санкції ЄС означають «майже повну торговельну ізоляцію» Росії – міністр інфраструктури України

Новий пакет санкцій блокує більшість шляхів для зовнішньої торгівлі Росії – про це йдеться в коментарі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова 5 квітня.

«Ці рішення означають майже повну торговельну ізоляцію окупанта, який, попри антилюдські дії в Україні, все ще міг працювати на європейських ринках. Тепер цього не буде, адже автомобільні, морські та авіаційні шляхи закриті. Вже у короткостроковій перспективі ми зможемо спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як росії, так і білорусі», – прокоментував Кубраков.

Він подякував своєму відомству та колегам-міністрам із країн Європейського союзу, які «дотискали ці санкції на своєму рівні».

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 5 квітня оголосила про п’ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії та її поплічників. Він передбачає, зокрема, заборону доступу російським судам до портів Євросоюзу, заборону роботи російських і білоруських автотранспортних операторів, а також обмежує імпорт вугілля з Росії.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід запровадити «матір усіх санкцій»: припинити купувати нафту, газ і вугілля у Росії, щоб запобігти повторенню «нових Буч».

Заява пролунала на тлі вторгнення Росії в Україну і повідомлень про те, що в передмісті Києва Бучі, яке близько місяця займали російські військові, виявили тіла сотень убитих цивільних жителів. Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних жителів і назвало численні фото і відеосвідчення «постановкою».