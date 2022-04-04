США цього тижня оголосять про нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії цього тижня, заявив радник із національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, також у найближчі дні США оголосять про додаткову військову допомогу Україні.

Як цитує агенція AFP Саллівана, дискусії щодо санкцій з європейськими союзниками включають «варіанти, які стосуються енергетики».

Раніше сьогодні президент США Джо Байден закликав до суду через воєнні злочини проти президента Росії Володимира Путіна, назвавши його воєнним злочинцем. Він також заявив, що планує домагатися додаткових санкцій проти Росії.

Також низка європейських політиків, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, заявили про необхідність запровадження нових санкцій проти Росії. Це сталося після оприлюднення численних фото- та відеосвідчень вбивств мирних жителів в Бучі, яка донедавна була під окупацією російських військових.

Влада України звинувачує російських військових у вбивствах мирних жителів у Київській області, зокрема, в місті Буча. Тіла загиблих були знайдені там після виходу російських військових, які контролювали кілька міст і сіл на північний захід від Києва кілька тижнів.



Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.



Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».

Київ закликав Захід застосувати жорсткіші санкції проти Москви.