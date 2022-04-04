Байден закликав до суду за воєнні злочини через загибель цивільних у Бучі

Президент США Джо Байден закликав до суду через воєнні злочини проти президента Росії Володимира Путіна, назвавши його воєнним злочинцем, і заявив, що планує домагатися додаткових санкцій проти Росії.

«Цей хлопець жорстокий… те, що відбувається в Бучі, є обурливим», – сказав Байден.

Виступаючи біля Білого дому 4 квітня, президент США сказав, що необхідно зібрати більше доказів для використання на суді.

Коментар Байдена прозвучав після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу під Києвом, де після відходу російських військ виявили сотні тіл загиблих цивільних. Зеленський назвав дії Росії «геноцидом» і закликав Захід застосувати жорсткіші санкції проти Москви.