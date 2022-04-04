Різанина у Бучі, Орбан проти Зеленського, евакуація з Маріуполя | Свобода Live

Після відступу військ РФ у визволених містах і селах Київщині зафіксовані масові вбивства цивільних.

Фотосвідчення про тіла убитих цивільних громадян України – жителів Бучі – облетіли весь світ. Деякі з убитих мали зв’язані руки. Деякі політики та дипломати вже назвали масові вбивства у Бучі – різаниною і геноцидом українського народу, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що через вбивства мирних жителів на Київщині можна сказати, що «Росія гірша за ІДІЛ».

Через воєнні злочини у Бучі у 5 квітня збереться Рада Безпеки ООН.

Раніше британська місія, яка нині головує у Радбезі не дала згоди на проведення засідання з ініціативи Росії, яка наполягає, що докази звірств у Бучі є фейками, і вимагає скликати Радбез ООН «у зв'язку зі злочинними провокаціями українських військових та радикалів у цьому місті».

Чи реально позбавити Росію членства у Радбезі ООН?

Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що присутність Росії в ООН несумісна з усіма її принципами та цілями.

У блокадному Маріуполі знову здійснять спробу евакуювати мирне населення.

Вранці до Бердянська із Запоріжжя виїхали 15 автобусів, щоб забрати звідти маріупольців. Нардеп від «Слуги народу» Дмитро Гурін повідомив, що наслідки злочинів військових РФ у Маріуполі «ще гірші, ніж у Бучі». За інформацією нардепа, у місті через брак харчів «вже їдять домашніх тварин».

Партія Віктора Орбана Fidesz попередньо лідирує на парламентських виборах в Угорщині.

За даними підрахунку понад 98% бюлетенів, Fidesz набирає понад 53% голосів. У своїй післявиборній промові прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан згадав, що проти нього і його партії, окрім опозиції, виступав і український президент Володимир Зеленський. З часу російського вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії. Особисто Віктор Орбан заявляв про неготовність вводити санкції проти Росії.

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